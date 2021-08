Alex Castañeda, médico infectólogo de Trujillo, asegura que "es necesario estar listos" ante una posible tercera ola de COVID-19. | Fuente: Minsa

Alex Castañeda, médico infectólogo y presidente de la Sociedad de enfermedades infecciones y tropicales Filial norte, conversó con RPP Noticias acerca de los posibles escenarios de la tercera ola de COVID-19. Como se recuerda, según el ministro de Salud, Hernando Cevallos, el próximo mes podría iniciar una nueva subida de casos.

El especialista de salud en Trujillo indicó que se han realizado evaluaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) y otras instituciones de especialistas basadas en el seguimiento y monitoreo de la pandemia en el Perú. “Se han publicado tres tipos de escenarios dependiendo de la magnitud de dicho brote o tercera ola”, dijo en “Ampliación de noticias”.

Al respecto, Castañeda apuntó que se habla de “tener más de 70 o 112 mil contagiados” de coronavirus en el peor de los casos, por lo tanto, la data “permitirá a las autoridades a hacer y tomar medidas rápidas desde ahora para poder menguar este tipo de daños”, señaló el también docente de la Facultad de medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego.

“Recordemos solo son apreciaciones y pronósticos, no son todavía algún hecho verificable al 100 %, porque todavía no lo tenemos. Sin embargo, es necesario estar listos ante cualquier eventualidad”, agregó el médico infectólogo sobre las aproximaciones que tiene el Minsa ante una posible tercera ola.

La vacunación contra la COVID-19 será clave

Desde Trujillo, el doctor Alex Castañeda indicó que la vacunación contra la COVID-19 no debe detenerse para asegurar un mejor resultado frente a un rebrote en nuestro país. Por otro lado, criticó que la inoculación en el norte se detuviera por la desorganización de autoridades de la gestión central pese al trabajo a nivel local.

“El cambio de gobierno en la parte de salud no ha sido una transferencia muy eficiente”, cuestionó. “Se necesita un mejor enfoque sanitaria en el nuevo gobierno para no perjudicar el avance de la vacunación […] Si no lo hacemos va a haber una magnitud moderada y vamos a volver a medidas duras para contener la pandemia”.

