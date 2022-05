Investigaciones, entrevistas, informes y encuestas son algunos de los trabajos que deben realizar los estudiantes que buscan realizar una tesis. Se trata de un trabajo que toma tiempo realizar, por la rigurosidad académica que se exige y las diversas fuentes a consultar, pero algunos optan por el camino más corto.

Proyectos de investigación, tesinas o tesis son alguno trabajos académicos que también se ofrecen en el mercado negro, mercado que irónicamente está ubicado frente a las propias autoridades e incluso frente a las mismos centros de estudios donde se encuentra la fuente inacabable de potenciales clientes.

Es así que fuimos en busca de las llamadas tesis exprés, aquellas que ya están listas para ser presentadas ante cualquier centro de estudios y con ella tentar al esperado bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado. Uno de estos puestos los ubicamos frente a la sede principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- Reportera: ¿Es un tema de asesorías o un tema para que me hagan la tesis?

- ¿Qué es lo que quieres tú? Ambas cosas hacemos

- Reportera: para que me hagan, ¿cuánto sería? ¿cuánto me costaría?

- El costo de una tesis en promedio es de 4000 soles la tesis. El proyecto cuesta 900 soles aparte

- Reportera: ¿Y de cuántas páginas estamos hablando?

- El promedio de las tesis es 120 páginas máximo

- Reportera: Ah máximo, pero cuánto tiempo demora en hacerlo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?

- Dos meses

- Reportera: Ah, dos meses.

Pero, ¿qué tan difícil es construir una tesis y cuánto tiempo se debe emplear para elaborarla?



Percy Vargas es bachiller de la carrera Comunicación Social. Él nos relata el camino que ha recorrido, hasta ahora, para llegar a la etapa final de su tesis: "Vengo trabajando en la tesis desde hace más de un año desde que elegí el tema de investigación, de la mano con mi asesora tuvimos que pasar por muchos filtros antes del resultado final. Como menciono, el tema que sea original, que pueda desarrollarse, que pueda obtener información sobre lo que yo estoy planteando, entonces son muchísimos factores. A la par yo me encuentro trabajando, también he tenido que dedicar muchísimo tiempo a la tesis, en algunos casos solicitar permisos especiales".

La elaboración de una tesis es importante para el estudiante porque hoy es una exigencia para la obtención de un título académico a nombre de la Nación. El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, señala además que la tesis cumple dos funciones: "La primera más inmediata tiene que ver con la demostración que los estudiantes han adquirido algunas habilidades y competencias para investigar y la segunda es el aporte que con los resultados de esa investigación puedan darle a la construcción del conocimiento sobre un problema social, natural, nacional en general o regional".

Sin embargo, pese a la importancia que merece, el mercado negro de las tesis exprés se ha expandido no solo frente a las universidades u otros centros de estudios sino también en la vía virtual. Los realizadores de las llamadas tesis exprés también los ofrecen por las redes sociales y páginas de ventas por internet, con anuncios en donde disfrazan con el título de “asesorías” el ilegal negocio de vender tesis ya hechas.



- Reportera: ¿Quería saber cuánto me costaría para que me haga la tesis?

- ¿Qué carrera?

- Reportera: administración de empresas

- Ah ok si, bueno la tesis en total son 3 mil soles

- Reportera: ¿Y cuánto tiempo le toma hacer la tesis? ¿en cuánto tiempo me lo estaría entregando?

- Mira, más o menos entre 12 y 14 semanas

- Reportera: Luego que usted haga la tesis va a estar conmigo, me va a explicar un poco me va a enseñar para que yo pueda sustentar

- Por supuesto, por supuesto. La idea es que tú puedas entender, internalizar el tema

En el también conocido jirón Azángaro, del centro de Lima, a espaldas del Poder Judicial, contar con una tesis puede tomar tan solo 24 horas con mil soles de inversión. Así de rápido lo obtienes, así de rápido algunos pretenden ser profesionales a nombre de la Nación.

- Yo te lo hago pero bien hecho, toda la tesis completa

- Reportera: Pero usted mismo lo hace

- Claro, nosotros mismo lo hacemos

- Reportera: ¿Y cuánto tiempo demora eso?

- Te lo hago de un día para otro

- Reportera: Ah, es de un día para otro. Rapidísimo

- Claro, te lo hago bien hechecito

- Reportera: ¿Pero cuánto costaría? Por página me dice ¿y si es el promedio 250?

-Te lo hago todo por completo me entiendes, te cobro mil pero una cosa bien hecha

- Reportera: Pero mil sería por 250 páginas si es un poquito más de hojas

- No, yo te lo hago depende de las hojas hasta 300 hojas te puedo hacer pero mil te cobro me entiendes te lo hago bien hechecito bien bien todo todo

- Reportera: pero yo ahorita no tengo ni tema, usted también me podría sugerir tema

- Ya eso es otro costo aparte

- Reportera: Ah es otro costo

- Claro

Este mercado negro de las tesis exprés que se ofrecen frente a universidades, de manera virtual o en avisos en pegados en paredes y postes, o también a espaldas del propio Poder Judicial, ha desvirtuado el trabajo legal que realizan los verdaderos asesores de tesis que trabajan en las mismas universidades o de manera particular.

Un asesor de tesis es un profesional especializado en investigación académica que acompaña al estudiante en la elaboración de su trabajo. No se trata de realizar el conocido ‘copia y pega’ ni menos realizar el trabajo por quien lo contrata, como lo explica Yulvitz Quiroz, quien lleva 7 años trabajando como asesor: “Un asesor de tesis es un guía, una persona que orienta al tesista en el desarrollo de su investigación entre sus funciones está leer la tesis de su asesorado y con ello corroborar si él está cometiendo plagio o no”.

Y como se trata de un trabajo de investigación, ésta, según exigencias de las autoridades, debe pasar por filtros para demostrar su autenticidad y su nivel de similitud con otros trabajos realizados. El programa Turnitin es el más empleado por las casas de estudios para lograr ese propósito, pero los hacedores de las tesis exprés también prometen con sus ilegales servicios superar ese filtro.

- Ya tenemos todo ya, cambiamos de nombre esto el otro, todo

- Reportera: Ah pero ya está armado ¿no es peligroso? ¿no se van a dar cuenta después?

- No, por eso te digo luego pasa Turnitin

- Reportera: Entonces si pasa por ahí no hay problema

- No, por eso te estoy diciendo no hay ningún problema

Y frente a la posibilidad de que el Turnitin no sea suficiente para validar la autenticidad de una tesis, Oswaldo Zegarra, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), afirmó que hay otros métodos que pueden implementarse al sistema para evitar plagios a futuro, sin embargo son las universidades, las encargadas de realizar la verificación de cada trabajo. "La responsabilidad está dada por la misma universidad a través de una comisión investigadora y ellos serán los que determinen si existe o no plagio y sean los que hagan el dictamen final", dijo.

Algunos estudiantes cogen trabajos ajenos y comienzan a construir uno nuevo creyendo que con ello están cumpliendo con la exigencia de la autoría. Se trata de un delito, mecanismo que también es usado por los intermediarios del mercado negro de las tesis exprés. Así lo explica el abogado penalista Luis Lamas: "El delito de plagio está tipificado como tal en el artículo 219 del actual Código Penal, este delito consiste en todas aquellas actividades, conductas o actitudes que tienen como objetivo difundir como si fueran propias en todo o en parte alguna obra intelectual. Este delito en su forma primigenia puede acarrear una pena privativa de la libertad entre 4 a 8 años hay algunas circunstancias que pueden agravar la responsabilidad penal".

Realizar una tesis, tesina o cualquier trabajo de investigación no tiene que ser fácil, es una tarea complicada pero no imposible. Es la manera correcta de optar por un grado académico que incrementa las posibilidades de mejoras laborales, y también de satisfacción personal. Se trata de un trabajo necesariamente personal que implica el aporte intelectual, académico y profesional de quien lo realiza, es por eso que acudir a terceras personas para realizar una tesis exprés rompe el límite de lo ético y legal.



Elaboración de tesis | Fuente: Freepik/ | Fotógrafo:

PODCAST RPP: Rector de Universidad Agraria critica cambio de directorio de la SUNEDU aprobado en el Congreso

Américo Guevara Pérez, también presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, alertó que podrían retornar las instituciones que no brindaron calidad en la enseñanza.