El mandatario reconoció que las condiciones no están dadas para empezar labores en Islay. | Fuente: Andina

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que el proyecto minero Tía María no empezará si es que la empresa Southern Copper no se sienta a dialogar con los pobladores que se encuentran en contra del mismo.

"Yo les digo que estén tranquilos porque no habrá operación minera, no habrá construcción si previamente no se sientan a dialogar la empresa con la población", expresó a la prensa Martín Vizcarra.

Si bien el mandatario insiste en una mesa de diálogo, tanto el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, como alcaldes provinciales y dirigentes se han negado a ello.

Al respecto, Martín Vizcarra señaló que "las condiciones no están dadas" ya que si no se habla "simplemente no habrá construcción". Además, se refirió a las recientes declaraciones del gobernador regional de Arequipa, en la que da un ultimátum al mandatario para anular la licencia del proyecto.

"No podemos hablar en función de un ultimátum, sino de una coordinación que nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacer”, expresó. "Nosotros no cortamos el diálogo ni la relación con ninguna autoridad. Pueden tener palabras fuera de lugar, pero nosotros mantenemos la comunicación porque es nuestra responsabilidad”, agregó.

Finalmente, Martín Vizcarra añadió: "Queremos que se cuide el medioambiente y se respete el entorno. Para eso se tienen que generar las condiciones y se discutan. En Tía María no se están dando las condiciones y eso lo tenemos claro".