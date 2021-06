Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, consideró este martes que la legitimidad del proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso de la República está "bastante golpeada".



"Hay muchos intereses políticos y para mí eso no es una garantía de que se vaya a elegir en base al mérito", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, al recordar que los principales reclamos que se han judicializado en relación con el tema electoral y otros contras las leyes aprobadas por el Parlamento serán resueltos por los futuros magistrado del organismo.



Para Úrsula Indacochea, no es una buena práctica que el Congreso nombre a los nuevos integrantes del TC en el mismo interregno en que se ha celebrado en el país unas elecciones presidenciales.



"No deben estar juntas por distintos motivos. Uno, porque la ciudadanía no puede seguir con la misma tensión en ambos procesos y darles la importancia que merecen. Entonces, mientras la tensión está en lo político-electoral, lo otro va avanzando silenciosamente. Y, segundo, porque se mezclan los intereses políticos: la fuerza política que va de salida trata de asegurarse de dejar a alguien que no le vaya a dejar tan mal cuando pierdan el poder", explicó.



Úrsula Indacochea dijo que el actual proceso de nombramiento constituye "un alto riesgo" para el país, pues se podría perder a un importante organismo de control. "Le estamos entregando a un controlado (en alusión al Congreso) la potestad de elegir a su controlador".



"Además, es un controlado totalmente descontrolado porque está tratando de imponer reformas constitucionales, partiendo legislaturas, interpretando temas como la cuestión de confianza, usando figuras que son cuestionables y que en una normalidad un Tribunal Constitucional razonable las podría anular. Pero un Tribunal Constitucional cooptado políticamente las va a dejar pasar", sostuvo.



EL PARLAMENTO Y SUS RIESGOS EN ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Por su parte, Luciano López, abogado constitucionalista, señaló que el diseño constitucional del modelo peruano "repercute e impacta" en el tema de la legitimidad con la neutralidad y la imparcialidad de los jueces de la alta corte.

"Este propio Tribunal Constitucional dijo muy claramente, para comparar las formas de selección y elección de magistrados en América Latina y en el mundo, de que nosotros tenemos un sistema en el cual ha puesto todas las llaves en manos del Congreso", sostuvo.



El experto refirió que un documento del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2009 advierte "lo riesgoso que es la participación del Poder Legislativo en el nombramiento de funcionarios judiciales".



"Si estos altos estándares señalan eso, entonces cómo se les ocurre, en medio de esta coyuntura, en vísperas de entregar el mandato, ponerse a elegir magistrados del Tribunal Constitucional, sin tomar en cuenta, o no querer tomar en cuenta, que hemos pasado por una serie de turbulencias en la propia elección que llevó a este mismo Parlamento a tener que parar este proceso con estos mismos miembros de esta comisión especial, luego de que ocurrió el fallido gobierno de Merino. ¿O me equivoco? ¿O ellos mismos no declararon ante la opinión pública que no era el momento de elegir y que juraron y prometieron que mejor iban a parar este asunto?", cuestionó Luciano López.



"Todo esto está aconteciendo en la cuarta legislatura y que la cuarta legislatura tiene justamente una demanda de inconstitucionalidad de tres colegios de abogados (Ayacucho, Lambayeque y del Santa) que está en el Tribunal Constitucional que invalidaría cualquier cosa que se apruebe en la cuarta legislatura, incluyendo la elección de los magistrados. Entonces ¿los magistrados que elijan son los que van a resolver esto?", añadió el abogado constitucionalista.





El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

