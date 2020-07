Traslados, becas y clases virtuales: Las propuestas ante la reducción de la oferta universitaria en Perú

Oferta universitaria disminuyó notoriamente en algunas regiones del país al no cumplir con los estándares de calidad requeridos por SUNEDU | Fuente: Agencia Andina

La oferta universitaria se ha reducido en algunas regiones del país debido a que las universidades no cumplieron con estándares básicos de calidad universitaria establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Por ejemplo, en regiones como Ica, Loreto, Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Lambayeque, Moquegua y Ucayali solo quedan universidades del sector privado licenciadas. En otros casos solo quedan universidades nacionales aptas para seguir con su funcionamiento.

Daniel Navarro, vocero de SUNEDU, dijo a RPPNoticias que "hubo un sinceramiento de la oferta académica, SUNEDU ha cumplido su tarea pero en el resultado hay algunas regiones que se han visto perjudicadas respecto a la oferta que podrían tener”

A la fecha, SUNEDU ha otorgado 94 licenciamientos (46 universidades públicas y 48 privadas) y denegado 47 a universidades a nivel nacional, la mayoría del sector privado. Las que sí lograron el lienciamiento, cumplieron con los estándares que obligan a que toda institución que promueva educación y conocimientos demuestre prolijidad en sus objetivos académicos, infraestructura, investigación y profesores calificados.

Frente a este recorte, SUNEDU ofrece algunas alternativas para hacerle frente a esta realidad.

A través del decreto de urgencia 042-2019 el Consejo de Ministros a través de MINEDU aprobó el financiamiento para aquellos estudiantes de universidades con licencia denegada y con bajos recursos puedan ser trasladados a universidades públicas licenciadas. Desde SUNEDU afirman que también se ha “otorgado ampliaciones presupuestarias para universidades públicas que decidan fomentar que estudiantes con licencia denegada puedan trasladarse a ellas”. Otra alternativa es la beca traslado, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) financia a los estudiantes de universidades que no alcazaron el lincenciamiento para que puedan continuar sus estudios en universidades licenciadas. Las becas bajo esta modalidad aumentaron de 3,200 a 4,200. La lista de las instituciones de educación superior elegibles está publicada en https://www.pronabec.gob.pe/beca-traslado/.

El vocero de SUNEDU, Daniel Navarro, dijo también que “las universidades licenciadas puedan prestar el servicio en lugares donde la oferta académica, a raíz de una universidad denegada, ve que hay una carencia. Desde algún programa las universidades licenciadas podrían eventualmente prestar el servicio en esa provincia”. Finalmente, existe una propuesta, todavía por aprobar, para que se lleven carreras a distancia para los estudiantes con licencias denegadas y así puedan acomodar su oferta académica. “De esta forma se rompen esas limitaciones o sobrecostos para que los estudiantes se movilicen a otra localidad”.



Los miles de estudiantes que ahora mismo no saben qué hacer ante el cierre de su universidad, pueden visitar el portal web tuni.pe donde se muestra toda la oferta de programas educativos licenciados, pero además desde el Ministerio de educación y SUNEDU se vienen tomando una serie de medidas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios.

Oferta universitaria en algunas regiones tras revisión de estándares de calidad en sistema educativo universitario por SUNEDU | Fuente: SUNEDU

EL CASO DE LA REGIÓN LORETO

La SUNEDU comunicó que la Universidad Científica del Perú, ubicada en la región Loreto, no había alcanzado los estándares básicos para ejercer la educación universitaria: se le denegó el licenciamiento. Algunas deficiencias encontradas en el centro de estudios son: la universidad no cuenta con normativa consistente que permita la titulación de los estudiantes, no tiene medidas para asegurar la vigilancia de la protección de la integridad científica, no evidenció contar con espacios adecuados donde se garantice la continuidad y disponibilidad del servicio educativo, entre otras razones. Tras esta denegatoria, la Universidad Científica del Perú, con 7 000 estudiantes, deberá presentar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria un plan orientado a garantizar el proceso de cese de sus actividades académicas.



Uno de los personajes conocidos de la política que reclamó por la evaluación de SUNEDU a la Universidad Científicia del Perú, fue la excongresista Tamar Arimborgo, quien estudió derecho en este centro universitario. Durante la madrugada envió el siguiente tweet: “La emblemática universidad de Iquitos UCP, con 30 años al servicio del pueblo loretano, 6000 alumnos, 17 facultades y 9 maestrías sufre HOY terrible atentado, SUNEDU (la fábrica de empleos de la izquierda parasitaria) le niega el licenciamiento”. La polémica excongresista de la bancada Fuerza Popular se había reunido además en el 2016 con autoridades de la universidad denegada, así lo presentó en su informe de semana de representación.



El jefe de comunicaciones de la Universidad Científica del Perú, Luis Ramos, dijo a RPPNoticias que se sentían muy preocupados frente a esta decisión pues, asegura, la institución cumplió con todas las observaciones sugeridas por SUNEDU. “Las observaciones se han ido subsanando poco a poco, se ha implemetado varios laboratorios, aulas con mayor tecnología, se ha cerrado el muro perimétrico que les daba inseguridad a los estudiantes, se ha hecho la capacitación a docentes. Hemos superado muchos problemas. Hemos tenido que usar nuestra caja para levantar la universidad, no hemos tenido muchos fondos pero no por eso nos van a suspender, justo estábamos esperando el licenciamiento para que nos den un préstamo, esa es la garantía que nos pedía el banco”. El representante de la universidad dijo además que se está armando el expediente para solicitar a SUNEDU la reconsideración de la decisión y negó vínculo asociación alguna con Tamar Arimborgo, ella solo fue alumna de la universidad, añadió.





La Universidad Científica del Perú (UCP) tiene 30 años de antigüedad y al 2019-II reportó un total de 5802 estudiantes, el 95,5% de estos está matriculado en programas de pregrado distribuidos en 81 programas vigentes (pregrado y posgrado). Durante el procedimiento de licenciamiento, el centro de estudios se desistió de 116 programas de un total de 143 que fueron considerados en su oferta oficial.

Reclamo de la excongresista Tamar Arimborgo por denegatoria de licenciamiento a Universidad Científica del Perú

La excongresista Tamar Arimborgo mantuvo una reunión en el 2016 con autoridades de la Universidad Científica del Perú. | Fuente: Facebook Universidad Científica del Perú

La oferta académica en la región Loreto quedó limitada a solo dos universidades públicas: la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Las otras 3 universidades particulares no alcazaron el licenciamiento. Se debe tener en cuenta que según datos de la encuestadora CPI, basados en el censo del 2017 de INEI, en Loreto existen alrededor de 103 mil jóvenes entre 18 y 24 años.