Tres muertos, entre ellos un niño, y decenas de heridos en dos accidentes en las carreteras del interior del país

Accidente de tránsito ocurrieron en las últimas horas en las carreteras del Perú.
Accidente de tránsito ocurrieron en las últimas horas en las carreteras del Perú. | Fuente: Cruz del Norte / Referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 320 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huarmey; mientras que el otro se registró en el kilómetro 92 de la carretera Arequipa-Puno.

Actualidad
00:00 · 01:56

Al menos tres personas murieron, entre ellas un niño, y decenas resultaron heridos en dos accidentes de carretera en el interior del país, uno en Huarmey y otro en la vía Arequipa-Puno.

El primer caso, un menor de 11 años falleció y 32 pasajeros resultaron heridos, tras la volcadura de un ómnibus, que chocó contra un miniván que se encontraba estacionado en el kilómetro 320 de la Panamericana Norte, a la altura del peaje del distrito de Culebras, en la provincia de Huarmey, región Áncash, informó la Policía Nacional.

Según la PNP, el ómnibus accidentado, que pertenece a la empresa Cruz del Norte, partió desde Chimbote con destino a Lima.

Al parecer, el miniván no tenía las luces encendidas al momento del impacto, lo que provocó que el vehículo interprovincial volcara sobre la vía.

Algunos heridos fueron trasladados a Chimbote a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Las causas del accidente aún están en investigación y la Policía se encuentra a cargo de las diligencias.

Pronunciamiento de Cruz del Norte

A través de un comunicado, Cruz del Norte informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:55 p.m. del último viernes, en el peaje de Huarmey.  "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todas las personas afectadas y familiares", declaró.

"Al mismo tiempo queremos informar que se viene gestionando la cobertura de nuestro seguro para la atención médica correspondiente de nuestros pasajeros que haya sufrido lesiones; de igual forma, estamos colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad de nuestros pasajeros y la transparencia en cada uno de nuestros procesos", añadió Cruz del Norte.

Accidente en la carretera Arequipa-Puno

En el otro accidente, dos personas murieron y varias resultaron heridas en el choque de un miniván con un camión de carga pesada, en el kilómetro 92 en la carretera de Arequipa-Puno, informó a RPP el jefe de la Policía de Carreteras, comandante Víctor Vargas.

Según información preliminar, el miniván de la empresa Kallpa Trips, que salió de Arequipa con dirección a Chivay, provincia de Caylloma, intentó pasar a otro vehículo provocando el accidente.

El conductor y los demás heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de la ciudad de Arequipa en vehículos particulares, mientras que otros fueron trasladados en un bus de transporte interprovincial al centro de Salud de Chivay, donde han sido llevado a la ciudad.

En tanto, las víctimas -un varón y una mujer- aún se encuentran como no identificados.

La fiscal penal María Gómez dirige las investigaciones para esclarecer las causas del accidente que enluta a dos familias.

Áncash Panamericana Norte Arequipa

