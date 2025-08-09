Tres muertos, entre ellos un niño, y decenas de heridos en dos accidentes en las carreteras del interior del país

Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 320 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huarmey; mientras que el otro se registró en el kilómetro 92 de la carretera Arequipa-Puno.

Al menos tres personas murieron, entre ellas un niño, y decenas resultaron heridos en dos accidentes de carretera en el interior del país, uno en Huarmey y otro en la vía Arequipa-Puno.

El primer caso, un menor de 11 años falleció y 32 pasajeros resultaron heridos, tras la volcadura de un ómnibus, que chocó contra un miniván que se encontraba estacionado en el kilómetro 320 de la Panamericana Norte, a la altura del peaje del distrito de Culebras, en la provincia de Huarmey, región Áncash, informó la Policía Nacional.

Según la PNP, el ómnibus accidentado, que pertenece a la empresa Cruz del Norte, partió desde Chimbote con destino a Lima.

Al parecer, el miniván no tenía las luces encendidas al momento del impacto, lo que provocó que el vehículo interprovincial volcara sobre la vía.

Algunos heridos fueron trasladados a Chimbote a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Las causas del accidente aún están en investigación y la Policía se encuentra a cargo de las diligencias.

Pronunciamiento de Cruz del Norte

A través de un comunicado, Cruz del Norte informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:55 p.m. del último viernes, en el peaje de Huarmey. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todas las personas afectadas y familiares", declaró.

"Al mismo tiempo queremos informar que se viene gestionando la cobertura de nuestro seguro para la atención médica correspondiente de nuestros pasajeros que haya sufrido lesiones; de igual forma, estamos colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad de nuestros pasajeros y la transparencia en cada uno de nuestros procesos", añadió Cruz del Norte.

Accidente en la carretera Arequipa-Puno

En el otro accidente, dos personas murieron y varias resultaron heridas en el choque de un miniván con un camión de carga pesada, en el kilómetro 92 en la carretera de Arequipa-Puno, informó a RPP el jefe de la Policía de Carreteras, comandante Víctor Vargas.

Según información preliminar, el miniván de la empresa Kallpa Trips, que salió de Arequipa con dirección a Chivay, provincia de Caylloma, intentó pasar a otro vehículo provocando el accidente.

El conductor y los demás heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de la ciudad de Arequipa en vehículos particulares, mientras que otros fueron trasladados en un bus de transporte interprovincial al centro de Salud de Chivay, donde han sido llevado a la ciudad.

En tanto, las víctimas -un varón y una mujer- aún se encuentran como no identificados.

La fiscal penal María Gómez dirige las investigaciones para esclarecer las causas del accidente que enluta a dos familias.