Luto en el fútbol nacional: murió Eusebio ‘Chacho’ Leyva, campeón de la Copa Perú con FBC Melgar en 1971

Luto en el fútbol nacional. El FBC Melgar comunicó el sensible fallecimiento de Eusebio ‘Chacho’ Leyva, campeón con el cuadro arequipeño en la Copa Perú de 1971.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Eusebio ‘Chacho’ Leyva, exrojinegro, campeón de la Copa Perú en 1971, quien siempre se dio íntegro por el ‘Dominó’, dejando una huella imborrable en nuestra historia”, resaltó la entidad.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados por tan irreparable pérdida. Descansa en paz, Chacho”, concluyó.

‘Chacho’ Leyva jugó por distintos clubes del fútbol peruano, como Centro Iqueño, Alianza Lima y FBC Melgar, y hasta llegó a disputar la Copa Libertadores; pero tiene gran recordación en Arequipa por el título en la Copa Perú de 1971.



En noviembre de 2020, el portal Encuentro entrevistó al exfutbolista, quien contó que, tras culminar su carrera profesional, se tuvo que dedicar a distintos oficios, como chofer de bus y taxista, para poder sostener a su familia.

“Cuando uno es joven, a veces no tiene las cosas claras o no piensa en el futuro. Aunque en aquellos años se jugaba más por pasión que por dinero, no supe ahorrar ni aprovechar mejor lo que ganaba”, reconoció en aquella conversación.

