Trump suspende fondos de USAID en Perú: ¿Cómo afecta la lucha contra el narcotráfico y la Amazonía?

Durante sus primeros días como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la suspensión de la ayuda financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en más de 100 países. Esta medida forma parte de un ajuste en la política exterior estadounidense que busca redefinir el rol del financiamiento internacional y priorizar proyectos alineados con la visión ideológica de la administración republicana.

Desde hace décadas, USAID ha desempeñado un papel fundamental en la cooperación con Perú, brindando apoyo en la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de instituciones democráticas y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el proyecto Prevenir de USAID, cuyo objetivo es informar a la población para prevenir delitos de derechos ambientales de tala y comercio ilegal de madera. Sin embargo, con la decisión de la Casa Blanca de suspender este respaldo, programas clave en estas áreas podrían verse afectados de manera significativa.

El impacto de este recorte podría sentirse en sectores estratégicos, como el desarrollo de cultivo alternativo y desarrollo rural. La pregunta ahora es: ¿qué razones llevaron a la administración Trump a tomar esta decisión y qué consecuencias tendrá para el país sudamericano? En este informe analizamos los posibles escenarios a partir de fuentes oficiales y declaraciones de expertos.

Una decisión con trasfondo ideológico

El presidente Donald Trump adoptó una postura crítica frente a la asistencia internacional, priorizando un enfoque más proteccionista y nacionalista. Durante su gobierno, Trump y su equipo justificaron la reducción de fondos de USAID bajo el argumento de que la agencia estaba financiando programas contrarios a los principios conservadores de su administración. Entre ellos, destacaban proyectos relacionados con género, derechos reproductivos y cambio climático, áreas que han sido foco de rechazo dentro de los sectores más tradicionales del Partido Republicano.

El objetivo de Trump es reconfigurar la política exterior de Estados Unidos bajo el lema "América Primero". Su administración redujo significativamente el financiamiento destinado a la cooperación internacional, argumentando que el dinero de los contribuyentes estadounidenses debía ser utilizado dentro del país y no en programas en el extranjero. Desde el inicio de su administración en este 2025, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, minimizando la importancia de las políticas de sostenibilidad y reduciendo los fondos destinados a programas de conservación ambiental y desarrollo sostenible.

El mandatario estadounidense inició su segundo mandatgo con la firma de diversas órdenes ejecutivas entre las cuales está la suspensión de funciones de USAID. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SHAWN THEW / POOL

Impacto en América Latina y Perú

La suspensión de fondos de USAID afectó a diversos países de América Latina, una región donde la agencia ha trabajado históricamente en temas de democracia, derechos humanos, salud y desarrollo económico. Perú está incluido dentro de los diez países de la región que recibieron más apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, exactamente en el puesto siete, según ForeignAssistance.gov, portal del gobierno de los Estados Unidos sobre información de asistencia financiera.

El internacionalista Francisco Belaúnde explicó cómo la visión de Trump sobre la cooperación internacional estuvo marcada por una fuerte carga ideológica:

"La administración Trump tuvo un enfoque muy ideológico respecto a la ayuda internacional. Consideraban que USAID estaba financiando actividades que chocaban con sus valores, como temas de género, aborto y cambio climático. Además, su política de ‘América Primero’ buscaba reducir la presencia de Estados Unidos en el exterior y priorizar los intereses internos."

Mientras algunos sectores republicanos aplaudieron la medida como un recorte al "gasto innecesario", diversos especialistas y organizaciones criticaron la decisión, advirtiendo que afectaría el desarrollo y la estabilidad de comunidades vulnerables.

El papel de USAID en apoyo de las comunidades vulnerables en Perú

A través de su programa de Desarrollo Alternativo, USAID ha promovido la sustitución de cultivos ilícitos por productos legales y sostenibles, como el café y el cacao, beneficiando a miles de agricultores en zonas como el VRAEM y el Alto Huallaga. Además, ha brindado asistencia técnica, financiamiento y apoyo logístico para fortalecer la cadena productiva de estos cultivos, generando oportunidades económicas para reducir la dependencia del narcotráfico.

Entre los años 2008 y 2012, USAID aportó al Perú alrededor de 292 millones de dólares para la lucha contra la pobreza, la producción ilícita de droga, el analfabetismo y protección del medio ambiente, señaló Donald Steinberg, en el cargo de subadministrador de USAID.

En julio del 2023, Estados Unidos, a través de USAID, destinó alrededor de 2 millones de dólares en asistencia humanitaria al Perú, con el objetivo de fortalecer la gestión ante desastres, sismos y emergencias en comunidades vulnerables.

Sin embargo, la reciente reducción de fondos por parte del gobierno de Estados Unidos genera incertidumbre sobre la continuidad de estos programas y el impacto que esto podría tener en la seguridad y estabilidad de las comunidades afectadas. El investigador Pedro Yaranga, advierte que esta medida podría afectar significativamente los avances logrados en las últimas décadas.

"En la lucha contra el narcotráfico, USAID viene apoyando al Perú desde hace 40 años, en parte con excelente resultado, sobre todo en el desarrollo alternativo. San Martín fue la excelente presentación en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en los últimos 10 años en San Martín nuevamente se están incrementando cultivos de coca, principalmente en Tocache."

En recientes declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer, señaló que UDAID aportaba a Perú "150 millones de dólares al año. Ese es un monto aproximado que va variando". El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha afirmado que el gobierno peruano continuará con su lucha contra el narcotráfico y la protección ambiental:

"Son decisiones autónomas del gobierno americano. No podemos, sino lamentar, que ocurra porque sí había proyectos financiados por ellos. Pero esto no detendrá de ninguna manera la lucha contra el narcotráfico y defensores del bosque".

El destino de los programas afectados por el retiro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Perú dependerá de las evaluaciones que el gobierno estadounidense realizará en los próximos 90 días. Según el internacionalista Francisco Belaunde, la mejor estrategia para Perú en este contexto es manejar la situación con cautela y esperar los resultados de estas revisiones.

"No reclamar demasiado, no quejarse demasiado y esperar que se hagan las evaluaciones. Porque se ha dicho que en 90 días van a evaluar lo que se mantiene o lo que no se mantiene".

El titular del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, indicó que Perú continuará con la lucha contra el narcotráfico, pese a la decisión de Trump. | Fuente: Andina

Mientras tanto, la retirada de USAID obliga a Perú a replantear su estrategia de financiamiento y desarrollo en sectores clave como la lucha contra el narcotráfico, la protección ambiental y el fortalecimiento de la democracia.

En colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), USAID ha trabajado para mejorar la capacidad del gobierno peruano en la asignación efectiva de recursos para el desarrollo económico y social en áreas afectadas por la coca ilícita. En el 2021, con la asistencia de USAID, DEVIDA y otras entidades públicas, lograron acceder a 12 millones de dólares en fondos adicionales del gobierno peruano para promover la inversión pública y reducir las brechas en el acceso a servicios públicos.

Para el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, significa la perdida de recursos disponibles para atender temas como "el cultivo alternativo, salud en temas de gestión de recursos hídricos y recuperación de zonas productoras de agua, ese será el impacto inicial y más rápido la perdida de disponibilidad de recursos la pérdida de disponibilidad para atener estos temas relacionados con comunidades de zonas de extrema pobreza por ejemplo: Se trabajó mucho en comercio de especies y cómo mejorar las capacidades para asegurar que el comercio de especies silvestre cumpla con la normativa internacional y se pudiera evitar sanciones al país por comercio ilegal. También hubo una cartera grande de proyectos a temas forestales".

¿Qué es USAID?

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) es una entidad federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en todo el mundo. Establecida en 1961 por el presidente John F. Kennedy, en el año fiscal 2023, USAID administró aproximadamente el 60% de la asistencia exterior de Estados Unidos, desembolsando $43 790 millones en ayuda que benefició alrededor de 130 países, según informaron medios internacionales. Entre los principales receptores de esta asistencia se encuentran Ucrania, Etiopía, Jordania, la República Democrática del Congo, Somalia, Yemen, Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur y Siria.