Continúa desaparecida la menor de 17 años, que hace siete días fue golpeada por su pareja al interior de una cochera de un hotel, en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, según informó el fiscal provincial de Coronel Portillo, Benigno Moyano.

El representante del Ministerio Público remarcó que se ha iniciado la investigación de oficio, pero hasta ahora no se ha recogido el testimonio de la adolescente porque no aparece, luego que fuera víctima de agresión física por parte de su pareja Wilson Isaac Rojas Quiñonez (25), quien también figura como no habido.

Benigno Moyano advirtió que por prevención se estaría investigando un presunto secuestro.

“Él es mayor de edad. Entonces si están desaparecidos se presume que sea contra su voluntad porque ella es menor de edad. Ya hemos ampliado a la Divincri para un nuevo delito que es secuestro. Que tal si no aparece nunca más. Esa es la preocupación de la madre también”, comentó el magistrado.

El fiscal también dijo que ni la menor, ni los familiares han denunciado la agresión en la comisaría sectotial, sin embargo, de oficio se investiga a su pareja por el delito de agresión física.

A través de las redes sociales circuló un vídeo donde se observa la agresión que sufrió la menor. Las imágenes se viralizaron y los usuarios pidieron la sanción más drástica para la agresión. Sin embargo, desde esa fecha, ambos están inubicables.

Por informes de la Policía Nacional, el Ministerio Público confirmó que el agresor Wilson Isaac Rojas Quiñonez presenta denuncias por abandono de hogar, robo agravado, violencia física y este año lo detuvieron con más de cien envoltorios de pasta básica de cocaína. A todo lo mencionado, se suman los delitos de agresión física y secuestro, por este último incidente con la menor de edad.

Hay que precisar que, hasta el mes de junio de este año, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) atendió 31 mil 383 casos de violencia física contra la mujer a nivel nacional. Ucayali, junto a otras 12 regiones representan el 21,5% de estas denuncias.

