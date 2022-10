UNMSM: examen de admisión de las carreras de Ciencias de la Salud fue suspendido tras vulneración en "sistema de seguridad"

UNMSM anunció suspensión del examen de admisión para las carreras de Ciencias de la Salud | Fuente: Andina

Durante la segunda fecha del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizada hoy domingo, dicha casa de estudios anunció a través de sus redes sociales que la prueba para el área de Ciencias de la Salud quedaba suspendida tras conocerse que el "sistema de seguridad" había sido vulnerado.

"La UNMSM se dirige a los postulantes y padres de familia para informar la suspensión del examen de admisión de hoy, domingo 23 de octubre, del área de Ciencias de la Salud, tras haberse conocido que nuestro sistema de seguridad ha sido vulnerado", indicó la universidad.

Asimismo, la Decana de América pidió disculpas a los postulantes y a los padres de familia afectados, y anunció que la prueba para la referida area profesional sería reprogramada. Sin embargo, no precisó la nueva fecha del examen ni tampoco la naturaleza de la vulneración en la seguridad digital perpetrada el día de hoy.

Al cierre de esta nota, la Policía Nacional (PNP) detuvo a tres presuntos implicados en un intento de plagio en el examen de admisión. Según los efectivos policiales, uno de ellos trataba de hacerse pasar por invidente para tomar una foto a la prueba de Ciencias de la Salud y enviarla por internet.

Fallas en el sistema

Horas antes del anuncio de la universidad, varios postulantes del area de Ciencias de la Salud denunciaron a RPP Noticias que no podían ingresar a la sede de la UNMSM a dar la prueba, debido a fallas en el sistema digital que les había impedido descargar el carné de postulante.

Según manifestaron, ellos no pudieron descargar dicho documento desde la página de la universidad desde hace tres días, pese a que la misma universidad señalaba que podían hacerlo hasta un día antes del examen.

“Hace tres días, yo ingresé a la página de la Oficina Central de Admisión (OCA) y no pude descargar el carné. Ayer, lo mismo. No nos dan una facilidad o, al menos, una solución porque se supone que, hasta un día antes, se puede descargar el carné de postulante, pero ni siquiera eso", indicó una postulante identificada como Betzabé.

Asimismo, señaló que, pese a que expuso su caso ante personal de la universidad, no la dejaban ingresar a dar la prueba ni le daban una solución.

"Me he acercado a las personas que nos están ayudando aquí y no nos dan una solución. Solo nos dicen que busquemos el carné, pero la página no carga desde hace días. Es una falta de respeto para todos nosotros que ni siquiera la OCA se ha acercado a hablar con nosotros. Hace dos horas estamos aquí diciéndoles lo que ha pasado, pero nadie ha salido a hablar con nosotros", sostuvo.

RPP Noticias constató que decenas de postulantes se encontraban en situaciones similares por problemas referidos al carné de postulante, que no habían podido descargar por fallas en la propia página de la casa de estudios. Por tal motivo, no podían ingresar a rendir la prueba.

Por otro lado, otra postulante, identificada como Jazmín, denunció que la sacaron de la sede universitaria pese a que ya la habían dejado pasar y había acreditado que le robaron el DNI días antes del examen.

"Yo tengo la copia de la denuncia, tengo mi DNI impreso, ya he pagado para otro DNI, tengo el carné de postulante impreso y me dejaron pasar. Cuando ya estaba en el salón esperando la prueba, se me acercaron y me dijeron para que me validen la copia del DNI y un señor dijo que necesitaba el DNI. En vez de ayudarme, me llevó a la puerta principal y me sacó", relató.