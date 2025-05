"Uno de los primeros viajes del nuevo papa va a ser al Perú", destacó especialista en temas de la Iglesia Católica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Es muy consciente de su papel y podría dar un gesto viniendo al Perú", dijo Mendoza | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALESSANDRO DI MEO

El periodista especializado en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, refirió que, tras la elección del exobispo de Chiclayo Robert Prevost como sumo pontífice bajo el nombre de León XIV, está seguro de que uno de sus primeros viajes será al Perú.

"El cardenal Prevost es una persona muy sencilla y muy consciente de su responsabilidad y ciertamente ha citado a Chiclayo en su discurso. Dato curioso: no ha citado a los Estados Unidos. Ha citado a Chiclayo, al Perú. Yo tengo la sensación de que uno de los primeros viajes del nuevo papa, si es que no es el primero va a ser al Perú. No me queda ninguna duda", dijo en conversación con RPP.

"Creo que no es indiferente. Es muy consciente de su papel y podría dar un gesto viniendo al Perú y quizá a otro país de Latinoamérica. Pero no tengo dudas de que al papa muy pronto lo tendremos en Perú", agregó.

"Es muy consciente de su papel y podría dar un gesto viniendo al Perú", dijo Mendoza | Fuente: RPP

"Quiere dar ese mensaje en la línea de Francisco de ir a la periferia"

Mendoza comentó que la intención de Prevost está emparentada con la del fallecido papa Francisco, quien quería mantenerse como una persona cercana y se dirigía "a los lugares que no tienen un gran protagonismo en el mundo".

"No solamente porque ha trabajado aquí, sino porque quiere dar ese mensaje en la línea de Francisco de ir a la periferia, a los lugares que no tienen un gran protagonismo en el mundo. Creo que el monseñor Prevost debe estar muy atento y muy informado de lo que está pasando ahorita en Pataz con toda esta situación de violencia que, por su cercanía en el norte, ha podido sentir en los años en los que estuvo aquí", culminó.