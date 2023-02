Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima provincias, estuvo en Ampliación de Noticias de RPP. | Fuente: RPP

Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima Provincias, señaló que está tomando acciones y realizando coordinaciones ante las intensas lluvias que han provocado huaicos en su jurisdicción.

Asimismo, Vásquez señaló que unos 100 distritos están en riesgo, debido a su localización. "En nuestra región Lima, de los 128 distritos, 100 distritos están expuestos a estas lluvias intensas, porque son pueblos altoandinos", acotó en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hemos declarado en emergencia la provincia de Yauyos, porque fue afectada esta provincia en un ámbito de 8 distritos. El día de hoy o mañana debe estar la ayuda humanitaria y activándose todo el apoyo de los ministerios", añadió.

La gobernadora regional también apuntó que ha llegado un huaico "muy fuerte a Oyón", pero resaltó que ya ha enviado maquinarias a los distritos que más lo requieren.

"De manera coordinada hemos puesto maquinarias para cualquier momento que se dé. En Cajatambo tenemos dos maquinarias, una en la parte alta y en la parte baja. En la provincia de Huarochirí, en Santa Eulalia. Estamos en una situación de lluvias muy intensas", comentó.

"Necesitamos maquinarias. He pedido al MTC, a Provías, y me dicen que no cuentan con maquinarias. Estamos a la espera de una maquinaria, pero nosotros tenemos 100 distritos en emergencia", agregó.

SIN CONECTIVIDAD NI RECURSOS

Vásquez Cuadrado lamentó que en pleno 2023 no exista acceso a los principales medios de comunicación, por lo que es difícil para los alcaldes informar a todos los pueblos sobre las lluvias anunciadas por el Senamhi.

"Hemos tenido reuniones con los alcaldes distritales. Ellos tienen que subir a sus poblados, porque no hay conectividad a las zonas altas. No llega la radio, la televisión, el internet, los teléfonos. Los alcaldes tienen que doblegar esfuerzos porque son pueblos que están en mucha altura", apuntó.

Asimismo, resaltó que los recursos que reciben los alcaldes son insuficientes para enfrentar esta emergencia. "Los alcaldes de los distritos están muy preocupados porque no tienen muchos recursos. Los distritos reciben 600 mil soles al año, entonces cómo se enfrentan a la naturaleza en ese sentido", señaló.