Asamblea de Gobiernos Regionales se reunirá esta noche para consensuar y emitir un pronunciamiento sobre los pedidos de vacancia contra Dina Boluarte

La reunión virtual entre los gobernadores regionales se llevará a cabo a las 8:00 p. m.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, informó que dicha organización sostendrá, de manera sumarísima, una reunión virtual a las 8:00 p. m. para consensuar y emitir “un pronunciamiento firme y decidido” sobre los pedidos de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En una entrevista con RPP, Noriega Brito señaló que, en estos momentos, hay “posiciones divididas” entre las autoridades regionales: algunos tienen una “posición muy marcada al lado del Ejecutivo”; otros, como los gobiernos regionales de Puno y Áncash, “desde el 7 de diciembre de 2022 ni se han acercado a Palacio [de Gobierno]”; y un tercer grupo mantiene una postura “neutral”.

Cuando se le preguntó cómo debería elegirse un gobierno de transición en caso de que la mandataria Boluarte Zegarra sea destituida, el gobernador regional respondió:

“Tiene que tomarse [con] mucha madurez, no pensando en partidos ni en congresistas. Esperemos que salga alguien de consenso, ¿no? Uno que convoque a todas las bases. ¿Cómo nos gustaría que nos una algo, como nuestra gastronomía o cuando juega el Perú? Esperemos que, entre los 130 [parlamentarios], haya alguien que convoque a todas las bases, a la sociedad civil, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a los alcaldes”.

Mociones de vacancia

Hasta la tarde de este jueves, se han presentado cuatro mociones de vacancia presidencial ante el Congreso, con el objetivo de declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado, ante la creciente ola de criminalidad que azota al país.

Estos anuncios sobre un posible proceso de destitución de Boluarte ocurren luego de que la banda de cumbia Agua Marina fuera atacada a balazos mientras ofrecía un concierto en el distrito limeño de Chorrillos.