"La situación es bastante complicada": exministro José Tello considera que vacancia a Dina Boluarte "daría tranquilidad al país"

El exministro de Justicia, José Tello, indicó que la conducción del Gobierno está en la precariedad debido a que no ha mostrado capacidad para resolver la situación de inseguridad que vive el país.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, consideró este jueves que la vacancia de Dina Boluarte daría tranquilidad al país, debido a que su Gobierno ha demostrado “una falencia enorme” respecto de la conducción del país.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición tarde de RPP, Tello dijo que la situación de inseguridad que vive el país es insostenible debido a que no existe una respuesta clara del Gobierno.

En esa línea, el exfuncionario señaló que las mociones de vacancia contra la mandataria se dan en un contexto de precariedad del Gobierno, por lo que indicó que no habría vuelta atrás.

“Veo que hay una falencia enorme en cuanto a la conducción del país. Además, comunicacionalmente no se ayudan mucho los voceros, están cayendo en contradicciones y la situación es bastante complicada”, dijo.

Rol del Congreso

Explicó también que ello implicaría que el Congreso dé la cara respecto de quién conduce el país, pues dijo que han tenido “mucho de participación” respecto del Gobierno.

“Daría una tranquilidad al país si es que esto termina y desde el Congreso se dirige el destino de todos los peruanos hasta que entren las nuevas autoridades del Ejecutivo que se van a elegir el próximo año”, sostuvo.

“En rigor el Congreso tiene mucho de participación en el actual Gobierno, prácticamente sería como dar la cara en el Gobierno”, añadió.

Actualmente, en el Parlamento se impulsan hasta tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, debido a la crisis de inseguridad que vive el país.

Diversas bancadas ya han expresado su disposición a respaldar un eventual retiro de la mandataria.