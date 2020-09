"Es una persona muy sincera, muy abierta", dijo el vocero de Acción Popular con respecto al presidente del Congreso. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el congresista y vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, se pronunció acerca de la comunicación entre el presidente del Congreso, Manuel Merino, y las Fuerzas Armadas, ocurrida antes de presentarse la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra.

Al respecto, el parlamentario aseguró desconocer el contenido de esta conversación, sin embargo, consideró que dicha llamada no constituye el delito de sedición. “[Merino] es una persona muy sincera, muy abierta. (…) No hay sedición, no sé qué están hablando de sedición. Merino jamás me ha insinuado llama aquí, llama allá. Yo creo vivamente en la ética y en la moral de Merino”, apuntó.

En la misma línea, consideró que sería correcto que se le levante el secreto de comunicaciones al actual presidente del Congreso, debido a que el público debería conocer cuál fue el contenido de dicha llamada.

“Quizás hubiera sido más prudente no llamar”, dijo, y agregó que fue correcto que las Fuerzas Armadas reportaran la existencia de esta comunicación. “Si un político te llama, tú tienes que reportarlo, es una obligación moral hacerlo, eso está claro”, acotó.

Asimismo, el vocero de AP criticó el pronunciamiento del premier Walter Martos y la ministra de Justicia, Ana Neyra, junto a las Fuerzas Armadas, luego de que se aprobara en primera y segunda instancia la moción de vacancia en contra del presidente de la República.

“No es correcto hacer eso, es una demostración de fuerza. La crisis política se maneja con la constitución, los reglamentos y las leyes”, explicó.

Finalmente, el parlamentario señaló que en el caso de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, cuya moción de censura se debatirá este lunes, no considera que existe un delito que justifique la votación a favor de la misma.

