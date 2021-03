La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores continuará dándose en los próximos días. | Fuente: Andina

Este martes, 246 adultos mayores de 80 años residentes del hogar Canevaro recibieron la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo informó el Ministerio de Salud, quien señaló que con ello se culmina el proceso de inmunización.

Desde horas de la mañana, seis brigadas de vacunación inocularon a los adultos mayores, quien expresaron que ahora se sentían más seguros contra la COVID-19. Todos ellos fueron vacunados con el lote de vacunas del laboratorio Pfizer.

SENSACIÓN DE ALIVIO

En declaraciones para el portal Andina, Manuel Morante Velásquez de 83 años señaló que ahora él y sus amigos se sienten protegidos.“Estoy muy contento ahora de que me han puesto la vacuna, la vacuna me cuidará más para no enfermarme de este virus que es muy peligroso, mis amigos y yo estaremos más protegidos”, dijo.

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores continuará dándose en los próximos días a fin de culminar el proceso de vacunación de los adultos mayores de 80 años.



Esta semana, EsSalud aprobó la lista con los nombres de los adultos mayores de 85 años a más que recibirán la vacuna contra la COVID-19 en una cuarta etapa de inmunizaciones que se desarrollará desde el lunes 29 de marzo hasta el 6 de abril en diferentes puntos de Lima y Callao.

Los asegurados pueden visitar el enlace de EsSalud te Cuida e ingresar su número de DNI para conocer las fechas, horarios y los puntos de vacunación peatonal o vehicular, o si están comprendidos en la inmunización a domicilio.

(Con información de Andina)

