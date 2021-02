La Fiscalía recibirá las declaraciones indagatorias del encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia. | Fuente: Composición

El abogado Luis Vivanco, defensa del médico Germán Málaga, indicó que el doctor, encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm en el Perú contra la COVID-19, no era el único en decidir a quién se le colocaba una dosis de manera irregular.

En conversación con Ampliación de Noticias, la defensa precisó que Málaga solo era la cara de los ensayos, más no el único que podía autorizar la inoculación irregular a funcionarios.

"Málaga es la cara visible, el jefe, pero hay personas dentro del equipo que tienen la misma capacidad de decisión que él", dijo. Vivanco expresó además que su cliente solo ha admitido vacunar al expresidente Martín Vizcarra y desconoce las circunstancias de cómo se vacunaron a los demás.

"En el caso del expresidente, el doctor Málaga ha sostenido, ha reconocido, que él tomó la decisión y a instancia de él. En otros casos no, no hay decisión y no hay análisis de cada persona", indicó.

El abogado dijo además que en el equipo de los que decidían quienes eran inoculados y quiénes no “no hubo un control sobre cuál era la justificación para que se vacunen”.

INVESTIGACIONES

La Procuraduría Anticorrupción solicitó este viernes el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, contra funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso 'Vacunagate'.

El documento enviado al fiscal provincial Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Lima, precisa que la apertura de diligencias es contra los miembros de la Comisión Multisectorial, que tuvo a su cargo el seguimiento para la adquisición de las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19.

Entre los investigados está Málaga. Al respecto, el abogado precisó que este no ha sido notificado al respecto y que la única investigación que tienen en curso es el de la Fiscalía de la Nación.

"No hay una investigación formal instaurada, no se han trasladado cargos contra mi patrocinado y ahora aparece la Procuraduría en un contexto irregular y sorpresivo solicitando detención preliminar", dijo.

Asimismo, el canciller Allan Wagner destacó además que desde la propia Cancillería investigarán los actos sucedidos durante la titularidad de Elizabeth Astete, quien reconoció haberse vacunado irregularmente con una de las dosis.



"Nosotros también vamos a investigar con nuestros procedimientos internos", apuntó.

