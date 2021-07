Este 10 y 11 de julio se realizará la Vacunatón. | Fuente: Minsa (referencial)

En entrevista con RPP Noticias, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, invitó a los mayores de 47 años al denominado Vacunatón, que se realizará este sábado 10 y domingo 11 de julio, durante 36 horas ininterrumpidas para inmunizar a dicho grupo etario.

“Lo que pretendemos es que tengamos la posibilidad de que todas aquellas personas que no se vacunaron cuando les tocaba su turno, puedan acceder a la vacunación de la primera o segunda dosis”, expresó.

“Para eso, lo que estamos haciendo es disponer de 36 horas ininterrumpidas en algunos centros de vacunación para que puedan acudir en las horas de la tarde, la noche o la madrugada, a los lugares más cercanos de su domicilio o de su trabajo”, recalcó.

¿Cuántos centros de vacunación hay en Lima?

El viceministro recalcó que en la capital peruana hay 70 centros de vacunación, pero este 10 y 11 de julio, a partir de las 4 p.m., 21 de estos centros “van a quedarse de largo las 36 horas”.

¿Cuántas personas harán posible la Vacunatón?

Rosell indicó que para llevar a cabo la Vacunatón se han establecido 800 brigadas, que en total sumarían casi 3 mil personas. “Vamos a estar trabajando durante la madrugada para poder llevar la vacuna a todos los que lo necesitan”, expresó.

Asimismo, instó a la población a confiar en la vacuna contra la COVID-19. “Realmente disminuye el riesgo de enfermar y sobre todo de morir. Vamos a estar muy gustosos de poder atenderlos a cualquier hora”, añadió.

¿Por qué hay personas que no han recibido la segunda dosis?

El viceministro Gustavo Rosell manifestó que en esta “gran fiesta de la salud” esperan “especialmente a los que les falta completar su vacunación” y explicó que han identificado tres grupos que no han recibido la segunda dosis de la vacuna.

“Hay un grupo que, por alguna mala información, cree que ya están protegido con la primera dosis”, dijo, por lo que recordó que con una dosis nuestra protección es del 33 % y con dos dosis superamos el 80 %, sobre todo contra la variante delta.

“Otro grupo se ha desplazado”, es decir, recibieron su primera vacuna en Lima con la dosis de Pfizer y fueron a ciudades como Ayacucho y Huánuco, donde se está vacunando con Astrazeneca. Para estos casos, indicó que se está movilizando la vacuna para poder atenderlos.

El tercer grupo, que en su momento recibió su primera dosis y no acudió por la segunda, es aquel que se contagió de COVID-19, justo después de la primera vacuna, por lo que deben esperar 90 días para recibir la segunda dosis.

Rosell señaló que eran 400 mil personas las que faltaban recibir la segunda dosis, pero ya el número se ha reducido y son aproximadamente 200 mil.



¿Qué pasa si solo recibí una dosis en el extranjero?

El viceministro aseguró que si una persona viajó al extranjero y recibió solo una dosis, aquí en el Perú se le puede poner la segunda, presentando su carnet de vacunación

No obstante, recalcó que, “si se vacunaron con Pfizer no hay problema, pero si se vacunaron con la dosis de Moderna, no lo vamos a poder hacer porque no tenemos todavía esa vacuna”.

¿Puedo pedir permiso en el trabajo para vacunarme?

Sobre los permisos, Rosell precisó que, a través del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud, se ha pedido la colaboración a las empresas para que den las facilidades a los trabajadores, sin embargo, no hay ninguna orden que obligue al empleador a hacerlo.

“Hemos pedido a los señores trabajadores para que puedan facilitarles el permiso y puedan acudir a los centros de vacunación. Al final es un beneficio para ellos mismos, porque van a tener menos personas que se puedan enfermar", manifestó.

¿Puedo desplazarme al Vacunatón durante el toque de queda?

El viceministro recalcó que solo es necesario mostrar el DNI de la persona que acudirá a vacunarse, para verificar que se encuentra en el grupo etario de más de 47 años, y decir a qué vacunatorio se dirige, en caso que la Policía lo intervenga en su traslado en horario del toque de queda.

Asimismo, recordó que este grupo etario ya no necesita de alguien que lo acompañe a vacunarse, pero puede hacerlo.

