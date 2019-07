Esto dijo el secretario general del Sutep | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Lucio Castro, secretario general del Sutep

Contexto: Entrevista en TvPerú Noticias

Fecha de la declaración: 4 de julio del 2019

El dirigente se refiere a lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial (N° 29944), de noviembre del 2012, que en su artículo 61 estipulaba que los maestros que hayan obtenido una maestría o doctorado en Educación o áreas afines se hacen acreedores a una bonificación económica única. En el documento se lee que estos estudios debieron ser presenciales y realizados en universidades acreditadas.

Así también, el Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial (D.S. N.° 004-2013-ED), en su artículo 131, especifica que el Ministerio de Educación (Minedu) es el responsable de aprobar las disposiciones necesarias para otorgar este incentivo a los docentes. En el mismo sentido va el artículo 124: “El Minedu establece las características y condiciones para el otorgamiento de estos incentivos. El monto es fijado mediante Decreto Supremo”.

La normativa incluso precisa los plazos en que el Poder Ejecutivo debe iniciar la implementación de las nuevas escalas de remuneraciones y asignaciones, y con relación a los incentivos decreta que deben implementarse de manera “inmediata” a partir del 1 de enero del 2014.

Sin embargo, hasta la fecha, 5 años después de la reglamentación, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún decreto donde se determine el monto al cual debe ascender esta bonificación única, así como tampoco los requisitos que deben cumplir los profesores para poder ser acreedores de este beneficio.

En ese sentido, en las transferencias aprobadas para el Minedu mediante la Ley de Presupuesto 2019, no existe ningún apartado referido al pago de “incentivos por estudios de posgrado” para los docentes. Esto contrasta con las asignaciones de otros bonos e incentivos económicos destinados a maestros, los cuales sí se encuentran regulados de manera específica en el presupuesto anual. Algunos de ellos son pagos de asignación especial para docentes que brinden servicios en instituciones ubicadas en el VRAEM, incentivos por ingreso a la carrera magisterial, por nombramiento, entre otros.

Consultado para esta verificación, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Guido Rospigliosi Galindo, confirmó a OjoPúblico que desde que fue emitida la Ley de Reforma Magisterial, la bonificación para los docentes con estudios de posgrado no ha sido reglamentada, y por tanto aún no ha sido asignada a ningún maestro.

“Son dos escenarios distintos, con la ley anterior, la Ley del Profesorado, había una norma que establecía un monto mensual para quienes lograban el grado de magíster o doctor. Cuando se varía a Ley de Reforma Magisterial, ese monto ya no es mensual, se convierte en una asignación única. Pero esa parte de la ley requiere un reglamento que aún no se ha emitido. Por esa razón, a los nuevos magísteres o doctores que ya se han graduado [...] no se les ha otorgado esa asignación”, reconoció el funcionario.

Sobre la ausencia de esta reglamentación, Rospigliosi refirió que, según el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), hasta marzo de este año no existe ninguna maestría o doctorado en Educación o carreras afines que esté acreditado por la entidad (Oficio N° 100-2019- SINEACE/P-DEA-ESU).

Según el funcionario, para acceder al incentivo económico, los programas de posgrado deben encontrarse acreditados por el Sineace, y no únicamente por la Sunedu. Esto, a pesar de que la Ley de Reforma Magisterial menciona de manera general que es la universidad la que debe encontrarse acreditada.

“La propia ley en el artículo 61 establece que esta asignación debe de corresponder a estudios desarrollados de manera presencial y en universidades o escuelas de posgrado acreditadas. [...] La mayoría de carreras están licenciadas, pero no acreditadas, porque es cada carrera la que tiene que acreditarse. Y no es una obligación, pero en Educación y Salud sí. La acreditación es por programa [académico], la universidad no se acredita íntegramente”, añadió el funcionario.

Según una consulta al portal de Información Estadística de Universidades de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), a la fecha existen más de 200 programas académicos de maestrías o doctorados relacionados a la especialidad de Educación que ya cuentan con licenciamiento solo por parte de la entidad.

Cabe resaltar que aquellos docentes que obtuvieron sus grados de maestría o doctorado antes de que se promulgara la Ley de Reforma Magisterial, se encuentran bajo el régimen de la Ley del Profesorado. Bajo este marco normativo, los maestros que concluyeron estudios de posgrado, pero no sacaron el título, reciben una bonificación mensual de S/120; mientras que aquellos que sí llegaron a obtener el título de posgrado perciben un bono de S/180, según lo establecen los decretos supremos N° 050-2005-EF y N° 081-2006-EF.

Esta sería la situación de 17.400 profesores (2.525 que obtuvieron el título de posgrado y 14.875 que solo concluyeron los estudios), quienes continúan recibiendo esta bonificación mensual, según información de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Minedu.

Según la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED) del Minedu, actualmente no cuentan con información a detalle sobre cuántos de estos maestros con estudios de posgrado tienen el grado de magíster o de doctor en Educación o áreas académicas afines. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional a Docentes 2018 (con carácter muestral), se estima que desde el año 2013, es decir, bajo la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, 22.965 docentes han obtenido el título de maestría y 1.341 docentes el de doctorado.

Al respecto, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, se reafirmó en su declaración y agregó que esta demanda es parte del Pliego de Reclamos del Sutep correspondiente a los años 2018 y 2019. Este y otros pedidos se encuentran en discusión desde el año pasado al interior de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos entre el Sutep y el Minedu, creada mediante la Resolución de Secretaría General N° 007-2018-Minedu.



Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de Lucio Castro, secretario del Sutep, respecto a que el gobierno incumple con la Ley de Reforma Magisterial que señala que los maestros que tienen maestría o doctorados tienen una bonificación única y excepcional, es verdadera.