“A veces pareciera que trabajar por el desarrollo infantil temprano es sumamente sofisticado, pero la verdad es que en cualquier contacto yo puedo hacer un proceso en las capacidades del niño”, señaló la senior en protección social del Banco Mundia, Verónica Silva. En este sentido, reforzó la necesidad de asegurar que el ambiente donde se desenvuelven los niños sea uno acogedor.

Ella fue parte del panel “El futuro de la infancia”. La acompañaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, la directora consultiva en Centrum, Virginia Baffigo y el jefe de proyectos de nutrición en Care, Paul Lucich. Juntos, discutieron sobre las medidas necesarias para impulsar el desarrollo infantil temprano en el país.

En este sentido, Virginia Baffigo recordó que muchos de los padres actuales han sufrido el impacto de la desnutrición y la anemia, y que tenemos que buscar la forma de que estos problemas no se repitan en la generación actual. Advirtió también sobre la necesidad de lograr que los servicios de salud públicos tengan una mayor efectividad.

“Es casi inconcebible pensar que personas que han pasado por los servicios de salud todavía tengan pensamientos que no se ajustan a la realidad”, señaló Baffigo, en referencia a la falta de información sobre los cuidados de los infantes. “Quizás estamos cuantitativamente bien pero hay espacios para mejorar cualitativamente”.

Paul Lucich, jefe de proyectos de nutrición en Care, recalcó también la importancia de atacar estas problemáticas que afectan a la generación anterior. “Queremos romper ese círculo intergeneracional para reducir en los niños estos efectos”, mencionó.





Importancia del juego

El panel discutió también el papel del juego en el aprendizaje de los niños durante los tres primeros años de vida. Al respecto, Verónica Silva aclaró que el juego no es sinónimo de juguete. “El incentivo del juego, no como un momento en el que se juega, sino en una relación del niño asociada al juego, es lo que hace más potentes las condiciones de desarrollo”, indicó. Añadió también que el juego es la primera forma de aprender, no solo cognitivamente, sino afectivamente.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social destacó como prioridad que los padres tengan como objetivo la felicidad de sus hijos. En ese sentido, manifestó que se deben generar espacios dentro y fuera de la familia para garantizar un espacio seguro a los niños. Asimismo, añadió la importancia de otra herramienta vital para impulsar el aprendizaje de los niños. “Los padres deben reforzar con sus hijos el cuento, ya que este refuerza su lenguaje. No es necesario comprar uno, podemos inventarlo y repetirlo todos los días con los niños”.

En esta misma línea, anunció que, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) impulsarán un concurso de cuentos, creados a partir de la cultura de cada peruano. “Somos un país muy diverso, tenemos más de 40 culturas que ven de forma distinta a la infancia, tenemos un largo camino por delante”, mencionó.

El panel “El futuro de la infancia concluyó que es menester de los peruanos informarse sobre el desarrollo infantil temprano. Además, el panel resaltó el rol de los medios de comunicación como difusor de esta información valiosa para el futuro de nuestro país.