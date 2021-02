| Fuente:

Las nuevas complicaciones para que la vacuna llegue a nuestro país están dando lugar a comentarios y ataques insidiosos, que no están a la altura de la gravedad de lo que estamos viviendo. Por supuesto que es una decepción ver que algunos países vecinos vienen haciendo lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer todavía: vacunar lo más rápidamente posible. Cuando haya pasado la crisis podremos establecer responsabilidades y si fuera el caso, sancionar a los que hayan actuado con indolencia, intereses subalternos o pusilanimidad. Que la empresa holandesa KLM cancele sus vuelos a China y siembre dudas sobre la fecha de llegada del primer lote de vacunas, es algo penoso para nuestro país. Sobre todo para los que viven con ansiedad la conciencia de su vulnerabilidad y los que ven prolongarse los días sin poder salir a trabajar. Pero no debería ser un arma política. Como tampoco se debería usar grabaciones clandestinas en las que el presidente comenta detalles de las negociaciones y expresa sus propias incertidumbres. La pandemia es una grave amenaza que nos afecta a todos. La lucha contra ella no debería ser utilizada ni por el gobierno ni por la oposición para ganar respaldo. Lo que está en juego es la supervivencia de decenas de miles de peruanos, puesto que ese es el rango de víctimas mortales que barajan algunas previsiones.

Por otra parte, es cierto que la pandemia no hace sino poner de manifiesto el escándalo de la corrupción que afecta nuestras instituciones e impide que el dinero público se invierta para mejorar la calidad de vida de los peruanos. El abogado especializado en temas culturales Juan Pablo de la Puente destaca en el El Comercio que según la Contraloría diez municipios de Cusco han desviado “104 millones de soles recibidos del Boleto Turístico”. De la Puente señala que en nuestro país existen 733 sitios arqueológicos considerados por Mincetur como recursos turísticos, pero menos del 15% están abiertos al público. Queda claro que no estamos aprovechando adecuadamente nuestro potencial cultural y el valor turístico de un patrimonio excepcional. Siete regiones no tienen ningún sitio arqueológico, otras seis regiones solo uno, mientras que el Cusco tiene más de cuarenta. De la Puente concluye que “la fábula del boleto aún no tiene una moraleja”, pero expresa su esperanza en que resulte “aleccionadora para los responsables… y para que a nivel nacional se priorice la gestión de monumentos y su apertura al público”.

En el plano internacional, conviene destacar los primeros logros del presidente Joe Biden, quien ha dado un giro a la política de Trump frente a la pandemia. Su objetivo es ahora vacunar a un millón y medio de personas cada día y para eso ha reorganizado el equipo encargado de la vacunación. Una medida nueva es autorizar que más de 6,000 farmacias sirvan para la vacunación, lo que supone una coordinación eficaz entre el Estado y el sector privado. Por su parte, el Senado ha ratificado con amplias mayorías a varios de los ministros propuestos por Biden. Entre ellos, la primera mujer ministra de Economía, el primer afro-norteamericano ministro de Defensa, el primer latino ministro de seguridad interior y el primer homosexual casado con una persona de su mismo sexo, Pete Buttigieg, ministro de transportes. Antiguo oficial de la Marina, condecorado en Afganistán, Buttigieg era el exitoso alcalde de una ciudad de Indiana, afectada por cincuenta años de declive demográfico. Su éxito como alcalde fue recompensado por 75% de los electores y le permitió desafiar a Biden en las primarias. Ahora contará con un presupuesto que recuerda la época de Franklin Roosevelt. Su tarea es reconstruir la vetusta infraestructura vial y adaptar el país al cambio climático.

Las cosas como son