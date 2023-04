El congresista de Perú Bicentenario, Víctor Cutipa, se mostró a favor de la admisión a debate de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.



En una entrevista con el programa Sin vueltas de RPP TV, dijo que lo que corresponde en este momento es la destitución de la mandataria tras la muerte de decenas de personas en el contexto de las protestas sociales en las que se exigía el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones a 2023, la convocatoria de una asamblea constituyente y la dimisión de Dina Boluarte.



“Después de 60 muertos, no hay ninguna respuesta del Ejecutivo. Nosotros no estamos manifestando de que la presidenta ha ordenado o ha disparado, lo que preocupa que, después de la primera [muerte], no se ha hecho nada por detener esta masacre consecutiva”, sostuvo.

Además, el parlamentario dijo que la jefa del Estado, en lugar de evitar que se agrave el conflicto social, “empezó a echar más leña al fuego”, llamando a los manifestantes “violentistas, terroristas y senderistas”.

Víctor Cutipa anunció su decisión de admitir la moción de vacancia contra la actual presidenta Dina Boluarte. | Fuente: RPP

¿El pleno admitirá a debate la moción de vacancia presentada?

El pleno del Congreso decidirá este martes 4 si admite a debate o no una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en diversas regiones del país contra su gobierno.

El Parlamento informó que para sustentar la moción se tendrá 10 minutos como máximo, mientras que cada grupo legislativo tendrá cinco minutos para "fijar posición". "Los no agrupados dispondrán de dos minutos, y no habrá interrupciones ni tiempo adicional", precisó en una nota de prensa.



En el documento, firmado por parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, se señala que "jamás en la historia del Perú un gobierno en tan poco tiempo ha asesinado a más de cuarenta personas en manifestaciones" y que "el uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República, puesto que de acuerdo (con lo) que la Constitución Política, es el jefe supremo" de las fuerzas del orden.



"Es así que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, actual Presidenta de nuestro país, es quien debe de asumir y responder por todas estas muertes; en un primer momento, debió renunciar al cargo, sin embargo a pesar que han transcurrido varias semanas y el último mensaje a la Nación dado por el Poder Ejecutivo la noche del día 09 de enero de los corrientes, se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar", se lee.