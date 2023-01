La presidenta dio un pronunciamiento sin responder preguntas de la prensa | Fuente: Presidencia Peru

La presidenta Dina Boluarte dio un pronunciamiento esta noche acompañada de algunos ministros de Estado luego de las marchas que se dieron este jueves contra su gobierno. En su discurso, cuestionó a un sector de los protestantes que marchan a diario en el interior del país causando actos de violencia.

"No me voy a cansar al díalogo. No me voy a cansar trabajemos por el país a los que piden demandas. Y a los que están marchando ¿quién los financia?", manifestó en su mensaje desde Palacio de Gobierno.

La mandataria felicitó el trabajo de la Policía Nacional y afirmó que se investigarán todas los actos de violencia que ocurrieron este jueves tanto en Lima como en otras regiones.

“Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de quellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado”, insistió.

Boluarte también calificó como noticias falsas las versiones que circulan en redes sociales sobre su supuesta renuncia. En ese sentido, descartó que las protestas logren quebrar el orden democrático.“El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, afirmó.

Boluarte emitió este pronunciamiento acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, los ministros Vicente Romero (Interior), Jorge Chávez (Defensa), Alfonso Adrianzén (Trabajo), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones).

Pronunciamiento de ministros

Por su parte, el primer ministro, Alberto Otárola, negó que la presidenta Dina Boluarte esté "secuestrada" por fuerzas políticas en marco de las protestas en el país. También resaltó el trabajo de la Policía Nacional en las manifestaciones.

"La Policía no ha caído en las provocaciones, ha actuado con profesionalismo y lo seguirá haciendo todos los días de las marchas", resaltó.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, reiteró en su intervención que su cartera tuvo información de que un grupo de manifestantes planeaba dirigirse a las antenas del Morro Solar (Chorrillos) con la finalidad de evitar que varios medios de comunicación transmitan su señal abierta los posibles actos de violencia.

Balance de las protestas

Vicente Romero, ministro del Interior, informó que hay 22 heridos de la Policía Nacional del Perú, además de 16 civiles que formaban parte de las manifestaciones en todo el país.

En otro momento, lamentó el fallecimiento de una persona que falleció durante las protestas realizadas en Arequipa.

Además, señaló los daños materiales a los aeropuertos de Cusco, Puno y Arequipa. Estos lugares fueron atacados por vándalos durante el día, pero la Policía llegó a retirarlos.