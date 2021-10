Vacunación contra la COVID-19 | Fuente: Andina

El exministro de Salud, Víctor Zamora, se refirió al avance de la variante delta plus del coronavirus en la ciudad de Lima, tras haberse registrado el cuarto caso en el distrito El Agustino.

Zamora indicó que el cerco epidemiológico es una de las medidas necesarias para poder enfrentar esta variante y reducir los contagios de la misma, así como las medidas que deben seguir los ciudadanos.

“Lo que hemos aprendido durante la pandemia a nivel nacional e internacional es que no hay una sola medida para contener el virus, sino que es un conjunto de medidas actuando en simultáneo que nos va a permitir un mayor nivel de éxito. Una de ellas es el cerco epidemiológico más aún cuando el nivel de contagio, hospitalización, internamiento de camas UCI y mortalidad han bajado sustantivamente”, indicó en RPP Noticias.

“A eso se suma las medidas que los ciudadanos tenemos que seguir haciendo, como la mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento y lo fundamental, la vacuna. Con la vacuna hemos continuado con un ritmo bastante bueno, pese al cambio de gobierno”, añadió.

Priorizar a los de 40 años

El médico recalcó que se debe priorizar e impulsar la vacunación total del grupo etario de 40 años a más, pues las cifras indican que este grupo ha sido el más golpeado por la pandemia de la COVID-19.

“Entre todos los grupos poblacionales, hay uno de particular que causa preocupación, que son los de 40 años, porque 9 de cada 10 personas peruanos y peruanas que han fallecido por la pandemia son de 40 años (a más). Ahí todavia tenemos 2.8 millones de peruanos y peruanas que están esperando ser vacunados”, manifestó.

En otro momento, sostuvo lo importante que es la vacunación y brindó algunas cifras de respaldo: de los pacientes hospitalizados, 93 % no están vacunados; de los que están en camas UCI, 91 % no tiene vacuna; y de las personas que han fallecido, 94 % no tiene vacuna.

Tercera dosis

Respecto a la aplicación de la tercera dosis para el personal de la salud, Víctor Zamora acotó que la decisión se debe dar con una base científica sólida para no tener problemas en el futuro.

“Los trabajadores de la salud vamos a ser vacunados con una tercera dosis pero que sean con protocolos de altísimo nivel técnico, ético, administrativo y legal. No vayamos a tener problemas en el futuro por demandas por habernos inoculados un producto cuya base científica no es lo sólida que esperamos que sea”, expresó.





