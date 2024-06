Víctor Zanabria negó haber favorecido a empresas en adquisición de prendas y mobiliario para estudiantes de la Policía

Lima "Si no se rectifica, yo voy a la vía judicial", dijo Zanabria

El Comandante General de PNP, Víctor Zanabria, negó haber favorecido a empresas en la adquisición de prendas e inmobiliario para estudiantes de las escuelas de la Policía Nacional.

Ello, luego de que La República revelara la existencia de un informe de la Contraloría que indica que oficiales y suboficiales habrían intervenido en dicha adquisión.

Al respecto, Zanabria dijo no tener ningún tipo de implicancia e informó que ha pedido la rectificación de esta información bajo la condición de que, en caso no ocurrá, tomará medidas legales.

"He presentado la carta notarial respectiva. Y esperemos que si no se rectifica, yo voy a la vía judicial. Porque ninguna de las informaciones que pone ahí son verdaderas. Y todavía son antojadizas. Pone en la fecha que yo no estoy de director de la escuela", manifestó.

¿Qué dice el informe de Contraloría?

De acuerdo con la auditoría, los uniformes no habrían sido adquiridos con la tela requerida, sino una de baja calidad. Del mismo modo, los zapatos, que según el manual deben ser de cuero corfa tipo americano, pero fueron reemplazados por por un calzado 100% sintético.

"No hay un informe de Contraloría donde se me sindique. Estoy querellando a la periodista que ha publicado esa información porque yo tengo el informe de Contraloría donde yo no estoy considerado. Y las dos informaciones que ha presentado esa señora son totalmente falsas", enfatizó Zanabria.