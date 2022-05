En este condominio vivía la ciudadana chilena que denunció por presunto secuestro a su pareja. | Fuente: RPP

Desde diciembre del 2018 hasta el 11 de mayo del 2022, Viera Rivera Salazar, una ciudadana chilena que se fue a vivir por su matrimonio a Chiclayo, estuvo secuestrada y ha sido agredida física y psicológicamente, según ella mismo ha denunciado en su testimonio a la fiscalía peruana.

Una vecina conoció su caso y decidió denunciar a las autoridades a inicios de mayo. Fue así que días después, la fiscalía, en compañía de la policía, llegó hasta el departamento 403 del edificio block D de la Urbanización Casuarinas, para constatar la denuncia por presunto secuestro.

Al llegar al inmueble, este se encontraba cerrado con llave. Sin embargo, la fiscalía contaba con una orden de allanamiento, descerraje e incautación de bienes que había sido otorgado por el Poder Judicial, para intervenir y "rescatar" a Viera Rivera, quien se encontraba encerrada en una habitación del departamento.

“En todo momento los imputados se pusieron violentos. Trataron de obstaculizar la intervención y rescate de la agraviada y su hija de dos años y once meses”, comentó.

La fiscal precisó que se actuó con base a las denuncias de los vecinos, quienes precisaron que desde hace cuatro años la mujer permanecía encerrada.

“Según la denuncia, son cuatro años. Y se corrobora con las declaraciones de la agraviada quien refiere que desde diciembre del año 2018 hasta el día en que fue rescatada, ella se encontraba privada de su libertad”, enfatizó.



Giorgio Armas, esposo de la denunciante negó todas las acusaciones. | Fuente: RPP

¿Qué dice el esposo?

Giorgio Armas Gabrielli, esposo de la ciudadana chilena, negó las acusaciones y dijo que se trata de una denuncia sobre hechos falsos.

“Es una denuncia falsa de una vecina. Denunció falsamente que mi esposa estaba secuestrada. Ella salía a la calle, tengo fotos y videos. Nos íbamos a la playa. Habíamos perdido un bebé, por eso estaba bajo de hemoglobina. La Fiscalía no tiene pruebas. Es el poder de una denuncia falsa. Niego todo. El médico legista ya la vio y descarta agresiones”, mencionó.

Denunció que las motivaciones de la vecina tienen que ver con una rencilla personal. La madre de Giorgio también declaró y dijo que la mujer estaba baja de peso porque recién había perdido a su bebé.

¿Qué dijeron los vecinos?



Una vecina de la urbanización San Eduardo contó que todos los días escuchaba gritos en la vivienda donde vivía la ciudadana chilena.

“Todo el tiempo que han vivido acá, yo nunca la he visto a la niña salir. Si es que salía, la veía en brazos del abuelo. A la señora no la he visto. Sabía de su existencia, porque cuando llegaron a Perú sí los he visto, pero no la he visto salir. Se escuchaba gritos de parte del abuelo y la niña lloraba mucho”, contó.

Narro también relató que el día que la ciudadana chilena fue rescatada, se escuchó el llanto de la niña y muchos gritos de los familiares.

“Incluso el mismo día que vino la fiscalía hubo gritos en la mañana. Se escuchaba la voz de Viera que la calmaba. No se le entendía lo que decía otra persona que gritaba muy feo. Eran insultos. Yo vivo en este barrio 30 años, pero nunca vi a la pareja que salga juntos”, detalló la vecina Alina.

Los vecinos indicaron que hicieron colectas para llevarle ropa y medicamentos a la mujer, porque conocían de su situación y conocían de mensajes de ayuda que enviaba la víctima.

“Como vecinos de Las Casuarinas, estamos indignados con esta situación. Todos hemos presenciado un grito, una lisura. La vivienda siempre estaba con rejas. Nosotros tenemos un 'whatsapp' donde enviaba mensajes de ayuda a los otros vecinos”, agregó.

Medios de comunicación de Chile llegaron hasta la urbanización San Eduardo para recoger testimonios de los vecinos

Fiscal Karen Padilla anunció que la mujer será llevada a Chile en las próximas horas. | Fuente: RPP

Viera Rivera: ¿Cuándo será trasladada a Chile?

En las próximas horas, será trasladada a Lima la ciudadana chilena, Viera Rivera Salazar (42), quien fue "rescatada" por la policía y el Ministerio Público, luego de las denuncias por presunto secuestro en la vivienda donde vivía, en el edificio las Casuarinas, Urbanización San Eduardo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

La fiscal Karen Padilla Tenorio, de la Segunda fiscalía provincial Penal de Chiclayo, quien tiene a cargo el caso, dijo en RPP Noticias que ya se ha coordinado con el Consulado de Chile para disponer el regreso de la ciudadana a su país.

“El día de ayer (jueves) recibí una llamada de un policía agregado del Chile acá en Perú, donde están gestionando el regreso de ella a su país de origen, además de su hija de dos años. Y asímismo, la embajada está haciendo las coordinaciones con el Centro de Emergencia Mujer para que la agraviada sea llevada a la ciudad de Lima, a un albergue más adecuado, ya que Chiclayo no cuenta con un albergue para las agraviadas”, precisó.

Sobre el estado de salud de la ciudadana y su hija, dijo que se encuentran estables y vienen recibiendo todas las atenciones por parte de los especialistas.

“La señora Viera están recibiendo tratamiento psicológico del Centro de Emergencia Mujer y del Ministerio (de la Mujer). Cuando las rescatamos, la señora tenía ocho de hemoglobina, por un presunto aborto, pero se encuentran bien de salud”, agregó.

La representante del Ministerio Público anunció que se ha abierto una carpeta fiscal por espacio de 120 días para investigar por los presuntos delitos de secuestro al esposo de la víctima, Giorgio Stefano Armas Gabrieli y a su papá, Julio Armas Alcalde, quienes mostraron resistencia el día en que intervinieron la vivienda para rescatar a la ciudadana chilena.

En este caso, ambos han sido citados para declarar los días 23 y 24 de mayo, con el fin de que respondan por estas acusaciones. Y con base a ellos, se determinará si se pide o no una detención preliminar.

