Los padres de una menor de 16 años denunciaron a un adolescente de 15 años por haber presuntamente abusado sexualmente de su hija. El hecho habría ocurrido en el caserío La Colorada del distrito de Mórrope en la región Lambayeque.

De acuerdo con la información policial, tres adolescentes a bordo de un mototaxi interceptaron a la menor a la salida de su colegio mientras se dirigía solo hacia su vivienda. Los jóvenes la subieron a la unidad y la llevaron hasta un descampado, donde uno de ellos la habría ultrajado.

“Ella no ha querido subir, pero la han subido a la fuerza. Ella pedía auxilio, gritaba, pero nada, era una pampa, todo descampado donde no hay viviendas, no hay nada. Ella no ha tenido cómo defenderse”, contó a RPP Noticias la madre de la víctima.

Conocido el hecho, la familia de la agraviada realizó la denuncia en la comisaría de Mórrope, donde los efectivos policiales ubicaron a los imputados para quedar retenidos en la dependencia policial.

Asimismo, dijo que solicitaron garantías a la Subprefectura debido a que recibieron amenazas de muerte de parte de los familiares de los investigados.

En tanto, los tres adolescentes se encuentran desde el lunes 16 de mayo en calidad de retenidos, informó el comisario de Mórrope, capitán Yuri Francia Yaya.

“Ellos siguen retenidos por su condición de menor de edad. Es la fiscalía la que va a disponer qué es lo que sigue, los procedimientos a seguir. Son menores y hay que reservar por su integridad”, manifestó.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, señaló de la importancia del apoyo psicológico para la menor y su familia, pues estos casos de violencia deben de ser superados con el apoyo de especialistas.

“Un hecho de violencia ocasiona afectación a la salud mental y en ese aspecto requiere atención médica y por ello vamos a intervenir para asegurar que no solo reciba la atención médica, también el soporte emocional necesario en estos casos”, detalló.

En declaraciones a RPP Noticias, agregó que a pesar de que el Centro de Emergencia Mujer de Lambayeque tomó el caso, es importante comprobar si la víctima recibió toda la atención a los protocolos establecidos en el caso de agraviadas sexualmente.

En tanto, explicó que en el caso de los presuntos autores, al ser menores de edad, corresponde un internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Rehabilitación José Quiñones González del distrito de Pimentel, previa orden del juzgado de familia correspondiente.

