Virgilio Acuña fue congresista de APP entre el 2011 y 2016. | Fuente: RPP

Virgilio Acuña Peralta, excongresista y hermano de César Acuña, confirmó este miércoles la participación del Frente Patriótico en las elecciones para un nuevo Congreso, que se realizarán el próximo 26 de enero del 2020, mediante el cual buscarán la libertad de Antauro Humala.

Según explicó en Nada Está Dicho por RPP Noticias, la agrupación política a la que pertenece está en "pleno proceso de organizar nuestra participación", para lo cual buscan aliarse con diferentes organizaciones "que asuman los planteamientos del Frente Amplio".

"Este congreso es fundamental para nosotros porque, además de los aportes que hacemos, requerimos la libertad de Antauro (Humala) para verlo postular en el 2021", aseveró.

Acuña Peralta indicó que él también se presentará como candidato al Parlamento en el 2020.

¿Yeni Vicatoma al lado de Antauro Humala?

Por otro lado, se mostró en contra de un posible acercamiento político con la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma, quien realizó en septiembre una visita a Antauro Humala en la prisión militar de Chorrillos.

"A Antauro lo visitan muchas personas, una visita me parece bien, pero que políticamente compartamos no me parece bien. En el Frente Patriótico no podemos compartir con políticos que han estado con los fujimoristas, que se han cambiado de partido", sostuvo.

"Muchos directivos de Frente Patriótico no aceptariamos que Yeni Vilcatoma vaya en las filas del Frente Patriótico", agregó.