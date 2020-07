El jefe de Estado firmó el decreto supremo de convocatoria a elecciones generales durante su mensaje al país. | Fuente: Andina

Esta tarde, el presidente de la República realizó un pronunciamiento junto a los ministros de Estado, en el que formalizó la convocatoria a elecciones generales para el 11 de abril del 2021.

"Me comprometí a culminar su mandato, para hacer un Gobierno honesto de la mano de la población, pero con la condición de que la continuidad democrática no se puede alterar", señaló.

El jefe de Estado también se pronunció sobre el insulto que recibió por parte de un congresista, luego de que se aprobara el texto sustitutorio que elimina la inmunidad parlamentaria de altos funcionarios públicos, en el que se incluye al presidente y sus ministros.

“Yo no me perjudico, o como dice la palabra no me… Esta norma no perjudica al presidente, es el Perú el afectado”, señaló el mandatario.

Cabe recordar que el micrófono del parlamentario que realizó este comentario fue inmediatamente apagado por el presidente del Congreso, Omar Chehade. “Hasta a Vizcarra le quitamos la inmunidad. Se cagó con…”, se le escuchó decir al parlamentario que aún no ha sido identificado.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que esta modificación constitucional afectará al gobierno que viene y al equilibrio de poderes. “No tengo ningún temor, estoy de salida, tenemos que tener equilibrio de poderes”, apuntó.