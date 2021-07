Vocero de Perú Libre: Propuesta de servicio militar para jóvenes que no estudian ni trabajan "es voluntaria"

Entrevista a Jorge Spelucin Aliaga, vocero político y dirigente regional de Cajamarca de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El comunicador Jorge Spelucin, vocero político y dirigente regional de Cajamarca de Perú Libre, negó un autoritarismo detrás del anuncio del presidente Pedro Castillo, quien en su primer mensaje al país tras jurar al cargo planteó que los jóvenes "que no estudian ni trabajan" deberán acudir al servicio militar.

"Creo que hay que ver en el real contexto lo que se ha planteado. El maestro (Pedro Castillo) también ha dicho que vamos a proponer también el servicio militar voluntario. Partiendo de ahí, no ha dicho que 'van a ir sí o sí', ha dicho que el Ejército, las Fuerzas Armadas o el servicio militar están abiertos, no solamente a una posibilidad de acuartelamiento, sino a una posibilidad de capacitación y formación técnica, que es lo que tenemos que reforzar", indicó.

Tras remarcar que un sector de la juventud actualmente no estudia o no trabaja por el "modelo económico" y por una "responsabilidad política histórica", el vocero de Perú Libre precisó que lo planteado por Pedro Castillo es el "reforzamiento" de las funciones del servicio militar para darle mayores oportunidades a este sector de la población.

"Hay una propuesta para que los jóvenes que no pueden estudiar, que no tienen trabajo, asuman como una posibilidad el servicio militar voluntario porque dentro tendrán que implementar y reforzar lo que hasta ahora hemos tenido teniendo (…) y que el servicio militar obligatorio no sea solamente una formación militar, de defensa nacional, sino que pueda abrir una inmensa variedad de posibilidades técnicas que luego sirva al desarrollo personal", agregó.



En su reciente mensaje ante el Congreso de la República, Pedro Castillo anunció, además, que el personal técnico y, en general, todo el personal disponible de las Fuerzas Armadas, participará en la ejecución de proyectos de desarrollo, como caminos, obras de ingeniería, represas, entre otros.



El jefe de Estado señaló ante el Congreso que su gobierno promoverá el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa "Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro". Además, se comprometió a fortalecer el equipo de las Fuerzas Armadas "para que puedan cumplir con eficiencia su misión encargada".



¿Cuántos jóvenes no estudian ni trabajan en el Perú?

Hasta el 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaba que en el Perú uno de cada cinco jóvenes peruanos no tenían un empleo, ni estaban capacitándose en algún grado de estudio.

Antes de la pandemia un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) indicaba que habían un millón de peruanos de entre 15 y 29 años dentro de la calificación de 'nini'.

Esta cifra, según calculaba la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), podía haber subido a cerca de 2 millones durante en el 2020 debido a la falta de dinero para pagar las universidades privadas y la reducción de puestos de trabajo durante la pandemia.

Solo entre los jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcula que entre enero y marzo de este 2021 la población que no estudian ni trabajan aumentó a 19.4% en el área urbana y a 7.6% en el área rural.

Hasta marzo solo un 17.5% de la población ocupa son jóvenes menores de 25 años. Si se compara con las cifras del 2019 se evidencia que el empleo juvenil ha caído en 6.2%.

