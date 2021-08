Para la Defensoría, los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Grupo RPP

El gobierno de Pedro Castillo tendrá que afrontar diversos conflictos sociales, generar el diálogo a través de sus ministros y evitar que estos conflictos se desborden. Ese es uno de los retos que seguramente Guido Bellido tendrá que plantear durante su presentación ante el Congreso.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el Perú afronta 195 conflictos sociales, de los cuales hay 137 activos y 58 latentes. Loreto, Cusco, Áncash, Puno y Apurímac reúnen el 50% de estos conflictos.



Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, señaló que los conflictos socioambientales siguen siendo los más preocupantes y deben ser atendidos a través de mecanismos de diálogo.



“Es urgente dar continuidad a los procesos de diálogo de los casos más complejos, evaluando el uso de plataformas digitales para el diálogo a distancia por la pandemia”, aseguró Alvarado.





Loreto, con más casos

En las regiones amazónicas, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales con 31 casos en desarrollo. Las comunidades nativas piden a las empresas petroleras y al Estado mayor dotación de servicios públicos, proyectos de infraestructura y beneficios económicos por la actividad hidrocarburífera.

Elisbán Ochoa, gobernador regional de Loreto, considera que el gobierno actual no debe tardar en solucionar estos problemas. "El cambio de gobierno ha modificado varias cosas o ha paralizado algunas otras. Los que están entrando aún no tienen el 'expertise' necesario”, añadió.

Enfatizó que los nuevos funcionarios a veces pasan por alto ya sea a los gobiernos locales o a los gobiernos regionales y tratan de negociar directamente con los sectores en conflicto, lo cual no ayuda mucho, pues no conocen la idiosincrasia ni conocen la cultura de estos pueblos.





Una de las primeras acciones de Guido Bellido fue dialogar con los comuneros de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, el pasado 2 de agosto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade

Cusco y el corredor minero

Otro escenario de conflictos es la región Cusco, donde se registran 22 conflictos sociales. Uno de ellos se desarrolla en la provincia de Chumbivilcas, donde las comunidades campesinas iniciaron una huelga indefinida que fue atendida por el premier Guido Bellido. Los comuneros desconocen la resolución que convierte una vía comunal en nacional y piden compensación por daños ambientales.

Para el gobernador regional, Jean Paul Benavente, esta problemática puede ocasionar daños en el sector turismo, actividad económica por excelencia de su jurisdicción.

“Una actividad como el turismo en mi región es sensible a cualquier conflicto, a pesar de que ahora, por ejemplo, está focalizado solo en el corredor, pero si se traslada a la ciudad obviamente afecta la imagen de destino turístico", resaltó Benavente.





"Simplemente no va"

Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado. Son episodios trascendentes en el devenir de una gestión. Alejandro Toledo afrontó un paro en Arequipa contra la privatización de empresas eléctricas. Ollanta Humala estuvo en jaque por Conga y Alan García, con el Baguazo.

En su discurso del 28 de julio, Pedro Castillo adelantó que su gobierno no respaldaría proyectos que no cuenten con licencia social. "Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. El estado peruano enfrenta difíciles retos a corto y mediano plazo. Necesita una nueva forma de hacer minería en su territorio", dijo.



Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales desde en el Perú, contados desde el 2006, han dejado 301 muertos y 5554 heridos. De los 301 muertos, 266 son civiles y 35 de la Policía Nacional. Mientras tanto, de los 5554 heridos, 3710 son civiles, 1831 fueron policías y 13 de las Fuerzas Armadas.

Hasta la fecha, en el contexto de la pandemia, se resolvieron 17 conflictos sociales.





