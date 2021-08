Guido Bellido acudirá al Congreso este 26 de agosto junto con su gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza. | Fuente: Andina

Los rumores están a la orden del día en la previa a la sesión del Pleno en el que los congresistas votarán por otorgar (o no) la confianza al gabinete de ministros de Guido Bellido. Son inevitables en un contexto en el que el presidente Pedro Castillo no ofrece entrevistas y solo se pronuncia en eventos oficiales, de manera general. "Los rumores son esperables. No son naturales porque son sociales, pero son parte de la nueva normalidad", considera el analista político Fernando Vivas.

¿El presidente pensó en cambiar ministros antes del voto de confianza del jueves? La agencia Reuters informó —citando a una fuente cercana a Castillo— que el mandatario sí pidió la renuncia de Guido Bellido, pero que luego esta se dejó sin efecto porque llegaron a un acuerdo. El propio presidente declaró durante el GORE Ejecutivo que el gabinete acudirá al congreso esperando que se le escuche.

La nueva normalidad, comenta Fernando Vivas, empezó hace unas semanas, cuando "amanecimos con un gobierno radical de izquierda muy improvisado, cuya primera acción fatal es haber nombrado como Primer Ministro a alguien de su 'ala dura', cuando todo lo llamaba a concertar".

Pedro Castillo sorprendió al nombrar a Guido Bellido como premier el 29 de julio pasado en la Pampa de Ayacucho. | Fuente: Andina

Para Vivas, la lectura de las últimas semanas, que teminaría este jueves en el Congreso, es la siguiente: "Lo único que podía hacer sostenible a este gobierno era nombrar a un premier moderado. Entonces, al no haberlo hecho, su única vía de sostenibilidad es sacar a Guido Bellido y cambiarlo por otro Primer Ministro antes del voto de investidura, y eso implicaría una ruptura con su socio político Vladimir Cerrón. Con todos estos elementos, no solo los rumores, sino la realidad de estas dudas del presidente están por resolverse, entonces los rumores son parte de la nueva normalidad".

Gabinete Guido Bellido: ¿Sacar a Perú Libre de la ecuación?

Otro suceso importante en la previa al voto de confianza fue la conformación del Partido Magisterial y Popular del Perú, que compró su kit para reunir afiliados e inscribirse como partido de manera oficial. Aunque al principio se especuló con que esto significaría un alejamiento de la facción magisterial en la bancada de Perú Libre, de ambos lados pusieron paños fríos.

¿Podría el gobierno de Pedro Castillo continuar sin el apoyo de Perú Libre, el partido que lo llevó a ganar las elecciones? Para la politóloga Katherine Zegarra, elegir ese camino sería complicado para el gobierno. "Pedro Castillo va a necesitar el apoyo de Perú Libre. En ese sentido, creo que las fricciones en el partido tienen que ser controladas. Pedro Castillo tiene que mantener una especie de equilibrio entre no pelearse por completo con la bancada, porque la necesita, pero lograr algún tipo de consenso".

Mientras tanto, la incertidumbre crece, con el presidente Pedro Castillo sosteniendo reuniones con Verónika Mendoza, diversos secretarios del partido Perú Libre y congresistas como Betssy Chávez y Guillermo Bermejo. Por otro lado, Castillo es aludido por Vladimir Cerrón en incendiarios comentarios en redes sociales.

El politólogo Gonzalo Banda asegura que la falta de liderazgo del presidente podría pasarle factura. "Lo que está demostrando en este momento Pedro Castillo es cierto tipo de improvisación, está tratando de ver cómo es el panorama, pero en el camino está perdiendo mucho poder político. Ha perdido casi 18 puntos de popularidad... estamos un poco a ciegas porque el presidente no asume el liderazgo de la comunicación política que debería tener a estas alturas".

Este jueves los ministros del nuevo gobierno acudirán al Congreso a pedir que se les otorgue la confianza. Solo el tiempo dirá si la gobernabilidad encontrará su camino en el Perú.