Voto digital: ¿Olvidaste la clave PIN de tu DNI electrónico? Estos son los pasos para actualizarla

El voto digital podría ser una de las principales novedades de las Elecciones Generales 2026. Esta modalidad permitirá que los electores que pertenezcan a los grupos priorizados emitan su voto desde cualquier lugar con conexión a internet, siempre que cuenten con DNI electrónico, requisito indispensable para usar el voto digital.

Para inscribirse en el registro del voto digital, el ciudadano debe registrarse en el portal votodigital.onpe.gob.pe y además, se debe descargar desde esta página web el aplicativo OPEN ID, también podrá descargarlo desde las tiendas digitales en sus celulares. Este registro se habilitará desde el 29 de octubre hasta el 13 de diciembre, y para ello deberá: contar con DNI electrónico, saber el pin o clave del DNI electrónico y tener los certificados digitales vigentes, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pero, ¿qué es la clave PIN? Esta clave es la contraseña del DNI electrónico. Cuando el ciudadano va por primera vez a recoger su DNI electrónico o a renovarlo en la ventanilla de las agencias del Reniec, se le solicita marcar seis dígitos en un dispositivo que el agente le facilita. Esa es la clave PIN, que tiene que ser secreta y es archivada en el chip del DNI electrónico de forma encriptada, explicó a El Poder en tus Manos de RPP, César Rosales, subdirector de servicios de Certificación Digital del Reniec.

"El PIN se graba dentro del chip de manera segura, no es accesible a simple vista y nadie puede leerlo. De manera que la única persona que conoce y protege este pin es el ciudadano, por eso se recomienda no compartirlo con nadie y memorizarlo en la medida de lo posible. Reniec no almacena este pin en sus bases de datos, solo se queda guardado en el chip del DNI electrónico", sostuvo.

Y ¿qué pasa si el ciudadano no recuerda su PIN? El funcionario detalló que "existen mecanismos para actualizarlo, ya sea de manera presencial o virtual". Esto mismo ocurre si es que el PIN se bloqueó y se necesita desbloquear.

¿Qué hacer si olvidé el PIN de mi DNI electrónico?

Si un ciudadano olvidó los seis dígitos de la clave PIN de su DNI electrónico puede actualizarla de forma virtual y de manera gratuita a través de la plataforma Ciudadano Digital del Reniec o también acercarse de forma presencial a una agencia de la entidad.

Si desea hacer el trámite de actualización de la clave PIN de forma virtual, se debe tener en cuenta lo siguiente: