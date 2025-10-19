Últimas Noticias
JNE asegura que el cronograma para las Elecciones 2026 no se modificará por la coyuntura política en el Perú
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Los jefes del JNE, la ONPE y el Reniec participaron este domingo 19 de octubre en una reunión convocada por el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, aseguró que el cronograma para las Elecciones Generales 2026 no se verá afectado por la coyuntura política que atraviesa el país.

En declaraciones a la prensa, tras la reunión convocada por el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, a la que también asistieron los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el titular del JNE resaltó que los comicios previstos para el 12 de abril se desarrollarán "con normalidad".

"Resaltar que el cronograma electoral no va a ser afectado por la coyuntura. El 12 de abril, que son las próximas elecciones, se van a realizar con normalidad [...] El cronograma electoral es inexorable, se tiene que respetar, y esta es la garantía que hemos recibido de parte del [Poder] Ejecutivo, y también -entiendo yo- es compartido por el [Poder] Legislativo", indicó al descartar un posible adelanto de elecciones.

Asimismo, Burneo sostuvo que, durante el encuentro con el mandatario, se resaltó la importancia de que los organismos electorales cuenten con los recursos necesarios para garantizar la organización de los próximos comicios.

"Hemos encontrado una predisposición para que se garantice estos recursos a efecto de que, desde el primer día del próximo año, todo el Sistema [Electoral] tenga los suficientes recursos, no solamente en tema económico, sino también el apoyo logístico en los temas de seguridad. Por eso, es importante que se comprometan a los sectores de Economía, Interior y también Defensa en torno a estos temas", señaló.

Expectativa sobre el voto digital

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que en el mes de diciembre se conocerá si el voto digital podrá aplicarse en las Elecciones Generales 2026, una vez que culminen los procesos de auditoría a este sistema.

Corvetto confirmó, además, la información adelantada por El Poder en tus Manos sobre la contratación de una empresa estadounidense encargada de realizar la auditoría del sistema de voto digital.

"Hemos contratado a una empresa con experiencia en voto digital norteamericana. Esperamos en esta semana poder firmar el contrato, y cuando tengamos los resultados de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y la auditoría que nosotros hemos contratado para una empresa privada norteamericana, en diciembre de este año podríamos estar en condiciones de poder confirmar o no el uso del voto digital", sostuvo.

La reunión en Palacio de Gobierno se produjo luego de que, días atrás, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, pidiera al presidente José Jerí, a través de RPP, garantizar un entorno seguro para el desarrollo de las próximas elecciones, tanto para la ciudadanía como para los organismos electorales.

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Tags
El Poder en tus Manos elecciones elecciones 2026 JNE Reniec ONPE

