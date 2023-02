Puno lleva más de un mes con fuertes protestas hacia el régimen de Dina Boluarte | Fuente: RPP

Un grupo de manifestantes bloqueó este miércoles las avenidas como Floral, El Sol, Ejército, Laykakota, La Torre, Costanera, Circunvalación sur y norte de la ciudad de Puno durante el paro “seco” programado en la región.

RPP pudo constatar que los mercados, centros comerciales, bancos se encuentran cerrados y sin atención al público. Los transportistas de servicio urbano y mototaxistas, bloquearon las principales calles como Arequipa, Tacna, Moquegua, Fermín Arbulú y otros, y parques como Dante Nava, Ramón Castilla, San Antonio y otros con sus unidades móviles, obstaculizando el libre tránsito de vehículos particulares.

En la ciudad de Puno sólo circulan bicicletas donde las personas se trasladan hasta sus centros de trabajo y los estudiantes a sus academias. En algunas esquinas cercanas a mercados se registra poca presencia de vendedores ambulantes, así como de actividades comerciales. También se registran bloqueos en las provincias de Azángaro, El Collao, Huancané, San Román, Carabaya, Lampa, Melgar y otras localidades.

El ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró que las actividades escolares en la región se darán con normalidad para no afectar a los niños.

"Las clases en Puno siguen planificadas para el 13 de marzo (...) Estamos trabajando pensando en que el 13 de marzo van a haber clases", indicó en declaraciones a la prensa.

Respecto a la actual situación de agitación social y política en Puno debido a las protestas contra el Gobierno y el Congreso, el ministro de Educación indicó que "confía" en que los manifestantes "entrarán en razón".

Así se encuentra la ciudad de Puno durante más de un mes de protestas contra Dina Boluarte | Fuente: RPP

"Yo tengo confianza en que la gente va a entrar en razón. No es la mayoría, no es la población, son unos cuantos revoltosos (...) Veinte mil personas es menos de 1 por mil de los peruanos, y ni siquiera sabemos si esos 20 mil quieren lo que sus supuestos voceros dicen que quieren. Si le preguntamos a una persona al azar ‘por qué quiere que se vaya Dina Boluarte’, no tiene idea. ‘Qué quisieras cambiar en la Constitución’, no saben porque no la han leído. Hay consignas que repiten como loros. No son el pueblo", indicó.

Bloqueos perjudican a beneficiarios de Pensión 65

Janneth Capacoila Grimaldos, jefa de la Unidad Territorial Puno de la asistencia solidaria de Pensión 65, estimó que unos 61 852 beneficiarios al programa no vienen recibiendo su dinero por la falta de liquidez en las agencias bancarias debido al bloqueo de carreteras que se registra en la región.

Según la funcionaria, hasta el momento son 43 agencias del Banco de la Nación en Puno que no cuentan con dinero suficiente para el pago de los beneficios económicos que se han retrasados desde el mes de diciembre del 2022. Además, refiere que los camiones que transportan el dinero a la región no pueden a consecuencia de los bloqueos de las diferentes vías de comunicación en toda la región.

Un grupo de manifestantes del distrito binacional de Desaguadero, ubicado en la provincia de Chucuito, volvió a bloquear ayer el puente internacional de Desaguadero para restringir el tránsito hacia Bolivia.