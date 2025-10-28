XI Encuentro de Líderes Empresariales 2025 se celebra con el lema ‘El evento que une al futuro del Perú’

Con el lema ‘El evento que une al futuro del Perú’, esta semana se realizará el XI Encuentro de Líderes Empresariales 2025, organizado por el Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía (Caene).

El evento, que cuenta con RPP como medio aliado, se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre en la Universidad de Lima, en el distrito de Surco.

Para comentar detalles del encuentro, estuvieron en Ampliación de Noticias Marcelo Cornejo, presidente fundador de Líderes Empresariales, y Estefany Romero Ortiz, vicepresidenta del Caene.

“Es el evento que une a la academia, es el evento el cual celebra y alcanza las principales cifras, datos e informaciones que están realizando los principales ejecutivos y CEOs del Perú hacia los 2 000 jóvenes, líderes sociales, líderes académicos, líderes en sostenibilidad, líderes en deporte, líderes animalistas que han realizado la agenda de Caene durante todo este año”, resaltó Cornejo.

“RPP es nuestro medio aliado, va a estar ahí en difusión, en el momento a momento, en el cual celebramos nuestro cierre de año Caene y nuestro inicio de año 2026. Inmediatamente acaba el 31 de octubre el encuentro, la siguiente semana estamos en Arequipa, estamos en Puno, estamos en Piura. Vamos a estar también en Ica, en cuatro regiones seguidas”, añadió.



¿Cuál es el objetivo del XI Encuentro de Líderes Empresariales 2025?

Por su lado, Estefany Romero Ortiz detalló que durante el XI Encuentro de Líderes Empresariales 2025 se espera la participación de más de dos mil jóvenes de manera presencial, pero también se espera que más de 30 mil jóvenes del Perú y países vecinos se conecten remotamente.

“Vamos a tener también conectados a más de 30 000 estudiantes, no solamente jóvenes de todo el Perú, de todo el país, sino también jóvenes de diferentes países como de Argentina, van a ser jóvenes de Colombia, Ecuador, Brasil, que van a estar conectados con nosotros. Van a estar participando también, de manera muy activa, autoridades, decanos, que también van a estar en nuestra mesa de directorio”, refirió.

Al ser consultada por los objetivos del evento, la vicepresidenta del Caene detalló que en estos tres días se busca poder formar a los jóvenes “como futuros líderes, que puedan tener un pensamiento crítico, que haya un diálogo, una reflexión entre ellos, que pueda fomentarse también el emprendimiento, negocios que ellos vienen construyendo con propósito”.

“Y que a su vez también puedan tener toda una visión global y empresarial, que es lo que nosotros buscamos con un enfoque de innovación. Y es lo que también a nosotros nos caracteriza con estos más de diez años que tenemos a lo largo de la trayectoria”, sentenció.

