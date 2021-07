Yonhy Lescano se reunió con Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

El excandidato presidencial Yonhy Lescano consideró que la Mesa Directiva del próximo Congreso debe ser liderada por el mismo partido de gobierno y, en ese sentido, comentó que en la reunión que tuvo con el presidente electo Pedro Castillo le sugirió "que pueda buscar un consenso con su bancada" para que el Congreso sea presidido por otra fuerza política.

"Eso demostraría que él está compartiendo el poder en democracia, que él no tiene ningún deseo de hacer radicalismo ni apoderarse del poder. El presidente y la bancada de Perú Libre verá cuál es la decisión final que tomen. Yo le he dicho que vengo (a la reunión) no con intereses partidarios ni personales, sino por el bienestar del Perú", señaló.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con Pedro Castillo en su vivienda de Breña, el excongresista reiteró que aceptar sugerencia demostraría que el presidente electo "hidalgamente está compartiendo el poder" en el Ejecutivo y el Parlamento. Asimismo, opinó que el próximo Consejo de Ministros debe estar conformado por "personas intachables".



Participación de Vladimir Cerrón

De otro lado, Lescano consideró que Pedro Castillo deberá evaluar las cualidades y cuestionamientos que tiene Roger Nájar, voceado para conformar su primer gabinete de ministros. Además, opinó que, si bien el exgobernador Vladimir Cerrón tiene derecho a participar en su partido, no debería tomar decisiones de gobierno.

"Yo voy a entrar a cuestiones personales. Si tiene cuestionamientos el señor Roger Nájar que van a debilitar al gobierno, el presidente los evaluará. Le he dicho que no se rodee con personas que están acusadas de corrupción", señaló.

"Respecto al señor Cerrón he dado algunas declaraciones y le he dicho que puede seguir interviniendo en su partido, es imposible que deje de tener actividad en su partido, pero que no tenga protagonismo, ni tenga las decisiones como trata de aparecer, porque eso no le hace bien al gobierno (…) Los voceros son los que tienen que dar las noticias y no crear zozobra por otras personas que no tienen ninguna función, ninguna autorización", agregó.

