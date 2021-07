Violeta Bermúdez dio a conocer la lista de equipos de transferencia de Perú Libre

Violeta Bermúdez rindió cuentas sobre su gestión en la PCM. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio a conocer esta tarde la lista de las 19 personas que van a liderar los equipos revisores de parte del gobierno entrante, a cargo del presidente electo Pedro Castillo. No obstante, la titular de la PCM precisó que si bien ha recibido la lista, esta no todavía no se encuentra validada por la Contraloría.

Durante la conferencia en la que hizo un balance de gestión del Gobierno de Transición y Emergencia, Violeta Bermúdez precisó que este grupo de 19 integrantes son aquellos que han sido designados por Perú Libre, quienes han dado a conocer a la Presidencia del Consejo de Ministros las personas que se van a encargar de coordinar en cada uno de los grupos.

"En la lista se ha designado a las 19 personas que serían los responsables de cada equipo coordinador. Por ejemplo, para la presidencia del Consejo de Ministros se ha designado al señor Luis Francisco Gonzáles Norris, recién nos han comunicado eso hoy día y en simultaneo nosotros con la Contraloría estamos esperando que tomen contacto con nosotros para hacer el acta de instalación", precisó.

Contraloría revisará información

La titular de la PCM también explicó que la Contraloría, una vez que designa a estas personas, les entregará una acreditación para que los integrantes del equipo de Perú Libre puedan revisar la información que hemos puesto en la plataforma web de esta institución. Asimismo, dio a conocer que quien lidera el equipo de salud es el excongresista Hernando Cevallos.

Cabe reiterar que esta lista debe ser validada por la Contraloría General de la República para, posteriormente, dar inicio al acta de instalación.

El viernes pasado, la jefa del Gabinete Ministerial detalló que se ha subido la información a la plataforma de transferencia y adelantó que el 30 de julio que serán designadas las nuevas autoridades, se realizará una sesión para entregar el cargo oficial. Además, respaldó la recomendación que hizo el presidente Francisco Sagasti sobre el cambio de la Constitución.

"Cuando uno asume una gestión gubernamental, hay mucho que informarse para poder evitar que haya alguna demora o dilación en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, apenas uno ingresa es mejor tomarse el tiempo para tomar decisiones. No nos olvidemos que la gestión gubernamental, que inicia el 28 de julio, va a tener cinco años de gobierno, o sea que hay tiempo para hacer muchas cosas", apuntó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: