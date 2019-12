Áncash: Alumnos denuncian que profesor de matemática los obligaba a robar celulares a cambio de aprobar

Tres estudiantes brindaron su testimonio a RPP Noticias, pero serían más los involucrados. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de alumnos del colegio Nacional José Abelardo Quiñones, ubicado en el distrito ancashino de Nuevo Chimbote, han denunciado a su profesor de matemática, Carlos Bazán Arrieta, por presuntamente haberlos obligado a robar los celulares de sus compañeros para venderlos, bajo la amenaza de aprobar el curso.

“El profesor ha venido y nos ha enseñado a coger celulares. Nosotros le decíamos que no, pero en esta última he caído y me he arrepentido y lo he devuelto todo”, dijo uno de los adolescentes en declaraciones a RPP Noticias.

Una de las madres de familia aseguró que fue el profesor quien involucró a su hijo en el robo de celulares, algo que para ellos era “en son de juego”. “Los niños declaran que el profesor Bazan los mandaba a sacar celulares, les decía que los iba a jalar”, señaló una de ellas.

Por su parte, el director de la institución, José Zapata, confirmó haber hecho la denuncia correspondiente ante la UGEL.

“Eso es lo que están denunciando los padres con los alumnos. (…) Esto se ha pasado a la comisión de disciplina. La norma dice que tiene que ser separado”, acotó.