¡El colmo! Colegio de Áncash no tiene energía eléctrica desde hace casi dos meses

Actualidad Áncash: colegio no tiene energía eléctrica desde hace casi dos meses [VIDEO]

Los alumnos y docentes del centro educativo N° 88404, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, no cuenta con el servicio de energía eléctrica desde hace casi dos meses, informó el director de dicha escuela, Juan Carlos Coronel Aspiro.

El docente indicó que esta situación afecta a los más de 400 alumnos de educación inicial y primaria, sobre todo a los de turno tarde, pues a partir de las 6:00 p. m. deben estudiar en la oscuridad, por lo que antes de la hora de salida programada deben irse a sus casas.

“Hace más o menos cerca de dos meses que venimos con este problema de la falta de energía. Los escolares no pueden estudiar, sobre todo el turno de la tarde, que llega a las 6 p.m. y todo está oscuro. A parte de eso, no se puede usar los equipos, de ningún tipo, equipos de sonidos, laptops, celulares, proyector multimedia. No se puede trabajar porque la corriente está variando y se queman los equipos. Se ha reportado a Hidrandina en varias ocasiones, pero hasta ahorita no nos están resolviendo este problema de la energía”, dijo el directivo a RPP.

Piden solución a empresa de energía eléctrica

Coronel Aspiro señaló que han reportado de esta situación a la empresa Hidrandina para que intervenga con la reparación del servicio, pero solo ha hecho visitas técnicas, más no han solucionado el problema.

Al estar sin luz, los alumnos y docentes de esta zona de Áncash no pueden usar la sala de cómputo, el proyector multimedia y los equipos de la dirección.

El centro educativo, ubicado en el asentamiento humano Las Delicias, contrató a un ingeniero mecánico electricista, quien comprobó que la falla del servicio eléctrico no está dentro de colegio, sino en el exterior.

Por su parte, la empresa Hidrandina indicó que desconoce el caso del colegio, por lo que el personal indicó que solicitará la información correspondiente para intervenir lo más pronto posible.