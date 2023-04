Áncash: Derrumbe de cerro restringe el tránsito vehicular en distrito de Pampas en Pallasca

Tras el derrumbe del cerro no se reportaron heridos en la zona. | Fuente: RPP

Tras el derrumbe de un cerro a causa de intensas lluvias, el tránsito vehicular permanece parcialmente restringido en varios puntos de la vía vecinal Pampas – Puente Tablachaca en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Áncash, así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Asimismo, reportó que resultaron afectados 500 metros de la mencionada vía vecinal que conecta Pampas con el sector de Tablachaca.

En tanto, el personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pampas informó que el transito está circulando en los dos sentidos, utilizando un solo carril en los puntos afectados de la vía. Ante ello, se está coordinando en los próximos días para iniciar los trabajos de limpieza de la carretera afectada.

No se registran heridos

Tras el derrumbe del cerro no se reportaron heridos. El COER Áncash informó que continúa monitoreando la emergencia.

Cabe indicar que el tránsito vehicular permanece parcialmente restringido en la carretera Huaraz – Pariacoto tras los recientes derrumbes de cerros, pues solo hay pase en un solo carril.

En tanto, los vehículos transitan en sentido sur y norte, sobre el río Sechín, a un costado del puente Sechín, en la provincia de Casma, luego de que la concesionaria Autopistas del Norte instaló un badén provisional.

