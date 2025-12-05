Áncash: dictan nueve meses de prisión preventiva para implicado en extorsión contra empresaria en Nuevo Chimbote

El sujeto fue capturado junto a su pareja tras un operativo el pasado 28 de noviembre. Según la Policía, esta persona habría exigido 20 mil soles a su víctima para no atentar contra su vida.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jhan Ramírez Villacorta (23), presuntamente implicado en actos de extorsión contra una empresaria en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash.

Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido de prisión preventiva contra Pamela Cano Chauca (24), presunta pareja del investigado, disponiendo comparecencia con restricciones y el pago de una caución de mil soles. El Ministerio Público anunció que apelará esta decisión.

La captura de ambos se produjo el 28 de noviembre, durante un operativo conjunto ejecutado por agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Nuevo Chimbote, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía en Lima, tras la denuncia de la empresaria, quien recibió una nota extorsiva en su celular, mediante los cuales le exigían el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Durante el operativo, la Policía incautó tres celulares, que contienen evidencias que los vinculan con la aparente venta ilegal de chips telefónicos activados a bandas criminales dedicadas a la extorsión.