Fiscalía inició investigación preliminar por hombre asesinado a balazos a pocos metros de Larcomar

El Ministerio Público anunció el inicio de la investigación preliminar por el asesinato de un hombre aun no identificado, ocurrido la noche de ayer, jueves, a pocos metros del Centro Comercial Larcomar, en el distrito limeño de Miraflores.

Las pesquisas por el delito de homicidio estarán a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja que, como primeras diligencias urgentes, dispuso que la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional (PNP) "reciba las declaraciones del personal policial y de Serenazgo que hallaron el cuerpo, el levantamiento del cadáver, tomar las declaraciones de los familiares cuando se identifique a la víctima".

Además, "la visualización de los registros en video de las cámaras de la Gerencia de Seguridad Ciudadana" del municipio donde ocurrieron los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de un ciudadano en proceso de identificación, quien habría fallecido por impactos de bala mientras transitaba por las inmediaciones de un centro… pic.twitter.com/JAAbPNBXeL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 5, 2025

¿Qué se sabe del crimen que ha conmocionado a los vecinos de Miraflores?

La víctima fue asesinada a balazos a la altura de la cuadra 7 del Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar. El cadáver se encontraba en el jardín que precede al acantilado de la Costa Verde, entre una palmera y un letrero que, paradójicamente, advierte sobre el peligro de acercarse al borde del barranco.

El crimen fue perpetrado anoche, al promediar las 10:00 p.m. Según las versiones preliminares, el hombre fue asesinado de 14 balazos, lo que pone en evidencia la ferocidad del homicidio.

En diálogo con RPP, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que el fallecido portaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años. No obstante, no se ha confirmado si esta es la real identidad de la víctima mortal.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, refirió el alto mando.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, añadió.

El coronel Lozada informó, además, que el hombre asesinado tenía en su poder unas llaves, que llevaron a los peritos hasta un automóvil aparcado a unos metros, frente a la sede del Colegio Médico.

“Tenemos algunas versiones de testigos que han escuchado disparos, de que algunas personas han salido corriendo del lugar de los hechos, pero todo eso va a ser parte de la investigación”, refirió el jefe policial.

“Estamos ubicando las cámaras de alrededor, en el cuerpo también se ha encontrado una llave de un vehículo, que corresponde al vehículo que está acá”, añadió.

Horas después, se conoció que el hombre acribillado portaba una cédula de identificación, por lo que se presume que se trataría de un ciudadano extranjero.

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, aseguró que las cámaras de seguridad del distrito captaron al vehículo que conducía la víctima a la altura de la playa La Estrella, por lo que se presume que llegó procedente de la zona sur de la capital.

El funcionario edil detalló que, al promediar las 9:26 p.m., el hombre se estacionó frente a la sede del Colegio Médico, tras lo cual cruzó el muro del malecón y llegó al punto donde finalmente fue acribillado.

“Baja del vehículo, se reúne con unas personas en la zona del malecón, en la parte donde no hay pase peatonal. Pasan una valla y están prácticamente al borde del acantilado. A las 10:02 p.m. es que se escucha el primer disparo”, declaró a RPP.

Cabe mencionar que, según la Policía Nacional, el sujeto asesinado está “referenciado” en el delito de trata de personas. Esta información será valorada dentro de las investigaciones.