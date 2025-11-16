Áncash: Dos menores de edad fueron detenidos por presuntamente extorsionar a un trabajador en Santa

La Policía indicó que uno de los adolescentes es sobrino del agraviado, a quien exigían el pago de 3 500 soles para no atentar contra su vida.

La Policía Nacional intervino a dos menores de 15 y 17 años presuntamente implicados en un caso de extorsión contra un trabajador electricista de la empresa Siderperú en el distrito de Santa, región Áncash.

El jefe de la Región Policial de Áncash, general Ely Vargas Roca, informó que la detención se llevó a cabo luego de que la víctima denunciara haber encontrado en su vivienda una carta extorsiva con municiones.

Durante el operativo, el personal policial le incautó a los menores seis municiones y dos celulares, en los que se hallaron mensajes de coordinación para las actividades extorsivas y fotografías de ambos portando armas de fuego.

La Policía indicó además que uno de los adolescentes es sobrino del agraviado, a quien exigían el pago de 3 500 soles para no atentar contra su vida.



Según las primeras investigaciones policiales, los menores son presuntos integrantes de la banda criminal 'San Juan Nueva Generación', aparentemente dirigida por un exrecluso y dedicada a la extorsión. Este grupo delictivo coloca stickers en viviendas, negocios y vehículos de sus víctimas.