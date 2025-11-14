Últimas Noticias
Áncash: dos hombres fueron asesinados dentro de un chifa en Chimbote

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chimbote continúa con las diligencias correspondientes.
Según las primeras investigaciones de la PNP, las víctimas aparentemente estaban vinculadas a actividades de extorsión.

Esta madrugada del viernes, 14 de noviembre, dos hombres fueron asesinados a balazos dentro del chifa ‘La Carpa’, ubicado en pleno centro de Chimbote, frente a la Caja Municipal del Santa, informó a RPP la Policía Nacional. 

Las víctimas, identificadas como Jeason Alexis Pacherres Sánchez (29) y Hugo Alexander Haro Alarcón (34), se encontraban cenando, cuando fueron atacadas por sicarios que ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa.

Durante la inspección, la PNP halló una pistola abastecida con 11 municiones en la cintura de uno de los fallecidos, quien vestía una polera. 

La Policía informó que Pacherres Sánchez registraba denuncias por extorsión, mientras que Haro Alarcón tenía antecedentes policiales por los delitos de robo agravado, coacción, extorsión y lesiones.

Según las investigaciones preliminares, ambos aparentemente estaban vinculados a actividades de extorsión. 

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote continúan con las diligencias correspondientes.

Áncash Chimbote inseguridad ciudadana

