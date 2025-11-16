Investigan muerte de joven que fue golpeado tras ser hallado dentro de un vehículo en Tacna

La Policía Nacional investiga la muerte de un joven que murió tras ser golpeado cuando se encontraba al interior de una camioneta, a la que presuntamente había ingresado para robar sus autopartes en el cercado de la ciudad de Tacna.

El fallecido fue identificado como Gustavo Diego Edmundo Delgado Aro, de 23 años. Él fue encontrado dentro de la unidad, de placa Z8F-730, que estaba estacionada cerca a una calle cercana a la plaza de la urbanización Bacigalupo.

Según información preliminar, el hombre fue sorprendido en el vehículo por Fabricio Benavides Osorio, de 26 años, quien lo golpeó y dejó malherido.

De acuerdo con testigos, Delgado Aro, estudiante de la Universidad Privada de Tacna, habría estado ebrio al momento de entrar a la camioneta.

Presunto autor de agresión fue detenido

Hasta el lugar llegó personal policial y ante la demora de la ambulancia del SAMU, lo trasladaron hasta el servicio de emergencia del hospital Hipólito Unanue; sin embargo, aquí solo se certificó su deceso.

En tanto, efectivos de la PNP detuvieron a Benavides Osorio. El Ministerio Público, a través del fiscal Emil Quispe De la Sota, ya realiza las diligencias del caso.