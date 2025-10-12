Áncash: incautan más de 1 000 cajas de conservas adulteradas en almacén de Nuevo Chimbote

Durante la intervención, los agentes de la Policía Fiscal y los inspectores de la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones de la municipalidad de Nuevo Chimbote hallaron evidencias de adulteración de conservas, como reetiquetado y cambio de fechas de vencimiento, lo que ponía en grave riesgo la salud de los consumidores.

Fueron incautadas más de 1 000 cajas de conservas de pescado adulteradas en un almacén que funcionaba sin licencia municipal en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, informó la municipalidad de la jurisdicción.

El responsable del establecimiento fue identificado como Teodocio Durán Castañeda, quien no presentó documentación que acredite la legalidad del negocio ni la procedencia de los productos almacenados.

Durante la intervención, los agentes de la Policía Fiscal y los inspectores de la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones hallaron evidencias de adulteración de conservas, como reetiquetado y cambio de fechas de vencimiento, lo que ponía en grave riesgo la salud de los consumidores.

La comuna aplicó una multa de 5 350 soles, equivalente a una UIT, por operar sin licencia de funcionamiento y dispuso la clausura temporal del local.

Asimismo, la Policía detuvo al propietario y a tres trabajadores que realizaban labores en dicho almacén.