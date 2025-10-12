Papa León XIV deseó que el Perú "pueda continuar en el camino de la reconciliación" en "este periodo de transición política"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa León XIV se pronunció este domingo desde la Plaza San Pedro sobre la situación en el Perú, luego de que José Jerí asumiera como nuevo presidente interino de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

Durante el recital del Angelus en El Vaticano, el sumo pontífice rezó para que el Perú pueda continuar con la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional en esta "transición política".

"Estoy cerca del querido pueblo del Perú en este momento de transición política. Rezo para que Perú pueda continuar en el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional", señaló León XIV.

De otro lado, León XIV señaló que sigue las noticias de "los nuevos y violentos ataques que han azotado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania".

"Me conmueve el sufrimiento de la población, que ha vivido en la angustia y la privación durante años. Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia, detenga la destrucción y nos abramos al diálogo y a la paz", mencionó.

José Jerí es el nuevo presidente

Como se recuerda, José Jerí asumió la madrugada del viernes 10 de octubre la presidencia de la República tras la vacancia presidencial a Dina Boluarte por su "permanente incapacidad moral", a raíz de la inseguridad en el país y en un contexto donde la agrupación musical Agua Marina fue víctima de un ataque que dejó herido a cuatro integrantes, entre ellos hermanos Quiroga Querevalú, ya estables.

El nuevo jefe de Estado, llegó ayer durante el incendio en San Juan de Miraflores y prometió ayuda inmediata, mientras pidió confianza en su gestión de transición tras asumir el cargo por la vacancia de Dina Boluarte.

"Como Gobierno estamos demostrando cosas nuevas que es importante que se transmita. Si el Estado en su momento ha cometido errores, hoy estamos intentando cambiarlos paso a paso, les pido la confianza del caso para poder continuar", manifestó.