Áncash: liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar armas de fuego durante su caminata a Lima

Aldo Carlos Mariños se dirige con una comitiva a pie rumbo a la capital para exigir al Ejecutivo obras fundamentales en la provincia. El burgomaestre estuvo tres horas en la comisaría hasta que se comprobara si esas armas tenían licencia de Sucamec.

Los acompañantes del alcalde esperaron en los exteriores de la comisaría hasta que el burgomaestre dejara la dependencia policial. | Fuente: RPP

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, abandonó este viernes la comisaría de Buenos Aires, en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash, luego de haber sido intervenido esta mañana por tener armas de fuego, pero sin contar con las licencias respectivas.

La autoridad municipal, junto a una numerosa comitiva, realizan una caminata de sacrificio con destino a Lima, pero fueron detenidos en el distrito de Samanco, provincia del Santa. Solo el burgomaestre fue trasladado hasta la comisaría de Nuevo Chimbote, donde estuvo tres horas hasta que se comprobara si tenían los permisos correspondientes de Sucamec.

El jefe del Depincri Chimbote, Percy Chacón, informó que el alcalde de Pataz pudo dejar la dependencia policial luego que se corroborara que sí estaban registradas esas armas.

Aldo Carlos Mariños aseguró a su salida de la comisaría que continuará con su caminata de sacrificio hacia la capital con el objetivo de llamar la atención del Ejecutivo para exigir la ejecución de obras fundamentales en la provincia.