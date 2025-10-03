Automóvil chocó violentamente contra un bus interprovincial en Áncash: conductor falleció tras el impacto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El chofer de un automóvil falleció tras el choque frontal de su vehículo con un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte. El accidente se produjo durante la madrugada de este viernes, 3 de octubre, en la Panamericana Norte, cerca del grifo Gesa, en Chimbote, en la región Áncash, según informó la Policía Nacional de la jurisdicción.

La víctima fue identificada como Lenin Rodríguez Martínez (36). De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, la unidad del fallecido invadió el carril contrario de la vía, lo que habría provocado el accidente.

Tras el choque, el bus interprovincial se despistó y quedó atrapado entre los totorales de la zona tras el choque.

Una pasajera herida

La pasajera que se trasladaba en el mismo vehículo que Rodríguez Martínez también resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el lugar llegaron los bomberos y los serenos de la región. Asimismo, también se apersonaron efectivos policiales, quienes quedaron a cargo de las diligencias.

Al cierre de este informe, un tramo de la Panamericana Norte permanece cerrado debido al accidente, lo que ha generado gran congestión vehicular en la avenida Pardo.